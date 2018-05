Gyárbővítés miatt tarolják le a kamionok a kis utcákat Szombathelyen

Kapacitásbővítés miatt folyik építkeznek a szombathelyi Falco-gyárban. Már nem csak a szokásos termelés miatt jönnek-mennek a kamionok a környéken, de az építkezéshez szükséges anyagok szállítását is a kis utcákon végzik – írja a Nyugat.hu.

Az utcák azonban nem ekkora terhelésre vannak tervezve. A kamionok már szét is kezdték nyomni az alap nélküli kis utcákat, pláne, hogy a sofőrök gyakran eltévesztik az irányt, és zsákutcákba hajtanak be, ahol aztán ide-oda araszolva próbálnak a nagy nyergesvontatók megfordulni. Súlykorlátozás nincs ezeken a területen, de a Nyugat.hu szerzője szerint jól látszik, hogy a több tonnás járművek milyen hatással vannak a környezetre: néhol már az út melletti vízelvezető árok is elkezdett széthullani.