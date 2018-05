Nagyon úgy tűnik, hogy magánéleti dráma húzódhat a kaliforniai robbantás mögött. Az esetről többször is beszámoltunk: a robbantás egy szépségszalonban történt a kaliforniai Aliso Viejo városában, helyi idő szerint kedden. A robbanásban a helyszínen meghalt a szépségszalon tulajdonosa, egy 48 éves magyar nő, K. Ildikó, további két ember pedig megsebesült.

Azt is megírtuk, hogy az FBI letartóztatta a nő egyik ismerősét, Stephen Bealt, akinek a feltételezések szerint viszonya volt a magyar nővel. Beal szomszédai szerint hobbiból házi készítésű rakétákat gyártott, amiket aztán a sivatagban robbantott fel. A Fox 11 azt írja, a férfinál a házkutatás során két robbanószerkezetet és három lőfegyvert is találtak. A férfinak egyikre sem volt engedélye.

Az FBI időközben azt is megerősítette, hogy a robbanás akkor történt, amikor K. Ildikó kinyitott egy barna kartondobozt. A csomag rejtélyes módon érkezett a szépségszalonba: a postaszolgálat szerint nem postai úton. Az egyik sérült a hatóságoknak azt mondta: a pult mellett felhalmozódott a posta, több levelet is látott, illetve három vagy négy kartondobozt. Az egyik kinyitása közben történt a robbanás.

A sajtó azt is megírta, hogy K. Ildikónak megromlott a kapcsolata a férjével, illetve hogy viszonya volt a gyanúsítottal, Stephen Beallel. A páros 2016-ban ismerkedett meg egy társkereső appon keresztül, és egészen idén februárig vagy márciusig együtt voltak, akkor azonban szakítottak. A kapcsolat mégsem nem szakadt meg teljesen, mivel Bealnek érdekeltsége volt a szépségszalonban: továbbra is ő fizette az üzlet 1500 dolláros bérleti díját, és a működési költségek felét is az FBI szerint.

K. Ildikó eközben továbbra is együtt élt férjével, Ronilo Vestillel, bár hivatalosan már nem voltak együtt. A Blikk azt írja, a férj a robbantás után hajnali egykor ért haza. Az FBI a nő és férje otthonában is tartott házkutatást.