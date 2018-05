Húsz másodperc alatt kirámolták az Andrássy úti iStyle-t – videó

A rendőrség közzétett a honlapján egy felvételt, amelyen az látható, ahogyan ismeretlenek kirabolják az Andrássy úti Apple üzletet.

Az eset február 5-én hajnalban történt, amikor három maszkos ismeretlen betört az üzletbe, és ellopott néhány iPhone-t. Az elkövetőkről a biztonsági kamera készített felvételt: a videón látszik, hogy az elkövetők nagyon gyorsak voltak, mindössze 20 másodpercet voltak az üzletben.

A rendőrök azért tették közzé a felvételt, hogy az emberek segítségét kérjék az azonosításhoz. Mint írják, az első személy körülbelül 165 centiméter magas, és az elkövetéskor kék sapkát, fekete sálat, szürke felsőt és kék nadrágot viselt. Társa nagyjából 170 centiméter magas, és fekete sálat, piros kapucnis dzsekit, kék nadrágot és fehér cipőt hordott a rabláskor. A harmadik ismeretlen szintén 170 centiméter magas, ő fekete felsőt, oldalán piros csíkos fekete nadrágot és fekete cipőt viselt.

A rendőrség rövidesen egy másik videót is közzétett, amelyet ugyanebben az üzletben készítettek. Április 16-án hajnalban ugyanis ismét kifosztották az üzletet. Az elkövetők ezúttal már négyen voltak, és ekkor már laptopokat is magukkal vittek. A felvételen látszik, hogy a bejárati ajtót megerősítették az első betörés után, de hiába, a rablók így is bejutottak. Az üzlet kifosztásához változatlanul 20 másodpercre volt szükségük.

A rendőrség azt írja: az első elkövető körülbelül 160 centiméter magas, a bűncselekmény elkövetésekor fekete sapkát, sálat, kék kabátot, terepmintás nadrágot és fekete cipőt viselt. Társa körülbelül 170 centiméter magas, és fekete símaszkot, fekete felsőt, kék nadrágot és fehér cipőt viselt. Második társa körülbelül 175 centiméter magas, és szintén fekete símaszkot, narancssárga csíkos szürke felsőt, oldalán fehér csíkos fekete nadrágot és fekete cipőt viselt. Harmadik társa körülbelül 185 centiméter magas, ő is fekete símaszkot, sárga csíkos fekete felsőt, bordó nadrágot és zöld cipőt viselt.