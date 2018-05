Pert nyertek a rendőrség ellen, ki kell adniuk, hányan fagytak meg az utcán

Pert nyert az Utcajogász a rendőrség ellen: a bíróság most arra kötelezi az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy adja ki A Város Mindekié csoportnak az elmúlt évek statisztikáit arról, hányan fagytak meg Magyarországon az utcán vagy lakásukban a hideg idő miatt.

Az eset előzménye, hogy a rendőrség többszöri kérésre sem volt hajlandó kiadni a fagyhalálokkal kapcsolatos adatokat Udvarhelyi Tesszának, A Város Mindenkié aktivistájának. Korábban rajtuk kívül mások is próbálkoztak az adatok kikérésével, de eddig senki nem járt sikerrel.

A rendőrség többször is azt mondta, hogy őket nem kötelezi jogszabály az ilyen adatok kezelésére, vagyis a fagyhalál-statisztikák valójában nem is léteznek. Az Utcajogász önkéntese, Molnár Noémi ugyanakkor a per során olyan rendőrségi szabályzatokra hivatkozott, amelyek – bár nem jogszabályok – a rendőrség számára kötelezettségként írják le az adatgyűjtést.

A Fővárosi Törvényszék végül neki adott igazat, és megállapította, hogy a rendőrség „részben jogellenesen” mondta, hogy nincs lehetősége az adatok kiadására. Az ítélet nem jogerős. Ha a rendőrség fellebbez, a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik a per.