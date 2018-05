Elszabaduló üzemanyagárak: van, ahol már 500 forint a gázolaj

Az egyes töltőállomásokon akár 50 forinttal is eltérhet az üzemanyag ára. A Pénzcentrum most utánajárt, mit jelent ez a gyakorlatban. A dízelolaj átlagára már átlépte a 400 forintos literenkénti árat, de a 450 forintos ár is egyre gyakoribb. Sőt, a legdrágább prémum benzin literje 489,9 forint, a csúcs pedig a prémium gázolaj, 501,9 forintért.

Nagy a különbség a fővárosi és a vidéki, illetve a városon belüli vagy autópályák mentén található kutak árai között. A fővároshoz közeli, legdrágább benzinkutakon már 445,9 forint a gázolaj és 440,9 forint a benzin átlagára, míg a legolcsóbb kutakon 371,9 forint a gázolaj. Albertirsán egy liter benzinért csak 363 forintot kérnek, Budapest 50 kilométeres körzetében ott a legolcsóbb. A Pénzcentrum adatai szerint az M7-es, M5-ös és M1-es autópályák mentén működő benzinkutak a legdrágábbak.