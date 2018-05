Whitney Houstont gyermekkorában szexuálisan zaklatta az unokatestvére

Szexuálisan zaklatta egyik rokona gyermekkorában Whitney Houstont. Ezt egy új dokumentumfilm állítja, amely a 2012-ben elhunyt énekesnőről készült – írja az IndieWire.

A skót Kevin MacDonald által rendezett Whitney szerda este debütált Cannes-ban. A készítőknek az énekesnő féltestvére, Gary Garland-Houston árulta el, hogy unokatestvére, a néhai soulénekes Dee Dee Warwick szexuálisan zaklatta őt és testvérét, Whitney-t gyermekkorukban. A filmkészítők ezt végül több forrásból is megerősítették. Whitney Houston egykori asszisztense – egyben nagynénje -, Mary Jones is megszólalt az ügyben, de nevelőanyja, Pat Houston is megerősítette a gyanút.

MacDonald azt is elárulta az IndieWire-nek, hogy ezt a felfedezést csak akkor tették, amikor már majdnem készen voltak az összes interjúval. A rendező azt mondta, már azelőtt is gyanús volt neki a dolog, hogy a testvér megtörte a hallgatását (korábban egy gyermekkori szexuális bántalmazásokról szóló dokumentumfilmet is készített), ezért kezdett el kérdezősködni.

Whitney Houston komoly drogproblémákkal küszködött karrierje során. 48 éves korában egy Los Angeles-i hotelszobában halt meg. A fürdőkádban találtak rá, a boncolás szerint baleset miatt bekövetkezett fulladás volt a halál oka.