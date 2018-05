Lettek válaszaink május 12-én: teljes siker az NLCafé első konferenciája

Igen, az életünk egy hol túl hosszúnak, hol túl rövidnek tűnő út, ahol mindennap meg akarunk érkezni egy nyugodt állomásra, de többnyire inkább útelágazásokhoz érünk. Sokszor azt érezzük, a sors játszik velünk, miközben a külvilág azt várja tőlünk, hogy vegyük kezünkbe a sorsunkat. És igen, mi is örülnénk, ha nem csak sodródnánk. Csak hát… nagyon komoly kérdésekben kell döntenünk. Mert igen, döntéshelyzet az is, hogy mi legyen a vacsora, vagy hogy melyik szoknyát vegyük fel. Időnként viszont emberek sorsáról kell határoznunk. Főként a sajátunkról, de vele együtt óhatatlanul másokéról is.

Milyen egyetemre menjünk? Melyik céghez jelentkezzünk? Elmenjünk-e a randevúra? Elmenjünk-e a következőre? Merjünk-e megpályázni egy vezetői állást? Vagy váltsunk inkább nagyot? Mondjunk-e igent mindig a túlórázásra? Mondjunk-e igent az oltár előtt? Elhagyjuk-e a fogamzásgátlót? Ha hiába hagytuk el, hívjuk-e fel azt a telefonszámot, amit az ismerőstől kaptunk? Mondjunk-e igent a csokira, mondjunk-e nemet a mobilra? És az új szerelemre? Tartsunk-e ki az ígéretünk mellett akkor is, ha fáj? Elmondjuk-e az anyánknak a legfontosabb szavakat, vagy maradjunk meg a szokásos csevegésnél? Akarjunk-e egyáltalán döntéseket hozni, vagy bízzuk magunkat mégiscsak a sorsra?

Milliónyi válaszút, amivel foglalkozni lehet, kell, érdemes. Ezt tették az NLCafé Női válaszutak konferencia előadói, kerekasztal-vendégei és nézői.

Sokan eljöttek, akik már tartanak valahol az útkeresésben – talán van, amiben előrébb, mint mi. Sokan hallgatták Tari Annamária, Varró Dani, Puzsér Róbert, Belső Nóra, Kánya Kata, Erdélyi Zsolt, Ábel Anita, Tatár Csilla, Belső Nóra, Varga Feri, Balássy Betti, Szekeres Nóra, Veiszer Alinda és mások gondolatait párválasztásról, gyereknevelésről, karrierről és személyiségfejlődésről.

Az NLCafé első konferenciáján a sokszor nehéz témákon túl azok is ki tudtak kapcsolódni, akik egy felhőtlen napot szerettek volna eltölteni. A Lancome, a Rossmann, a L’Oreal és a Bioderma standjain megismerkedhettek a legújabb szépségipari trendekkel, a Vöslauer és a Varga bor pedig a frissítőkről gondoskodott. Névadópartnerünk, a Mazda pedig, szabadidős autóival, muffinnal és tesztvezetéssel várta az érdeklődőket.

Talán nem találtuk meg minden nagy kérdésre a választ, de lett sok kis válaszunk, amiből – remélhetően – majd összeáll a miénk. Köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, és reméljük, jövőre újra találkozunk!