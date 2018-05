Elpusztult a felhevült autóból mentett hortobágyi kutyus

Bár már a megmentése másnapján stabil állapotba került az a szerencsétlen kutyus, akit gazdája az autójában, egy műanyag hordozóban hagyott másfél órára a tűző napon a Hortobágyon, egy héttel később mégis elpusztult.

„Gyakorlatilag másnapra, harmadnapra már olyan stabil állapotba tudtuk hozni, hogy járkált és ivott, azonban nem evett, folyamatosan hányt. Ebből az állapotából már nem épült fel, és egy hét után sajnos elpusztult” – mondta a Dehir.hu-nak Déri János, a Hortobágyi Madárkórház vezetője.

A laborvizsgálatok feltárták azt is, hogy a kutyának „olyan mértékű szívférgessége volt, amely az élettel összeegyeztethetetlen”. Az állatorvos szerint a fertőzés miatt összeomlott a kutya vérkeringése, amit jelentősen súlyosbított, hogy az autóban hagyták. A gazda egyértelműen felelőtlen volt, azonban előbb-utóbb elpusztult volna a kutya akkor is, ha nem zárják be a kocsiba.

Az ügyben a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság állatkínzás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.