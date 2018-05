Leretusálták a magyar feliratokat Kolozsvár történelmi fotójáról

Történelemhamisító plakátot helyezett el az idei Kolozsvári Városnapokon a Polgármesteri Hivatal a város főterén: a XX. század elejéről származó kép reprodukciója a Státus-palotákat ábrázolja, az eredeti fotóról azonban leretusálták a magyar vonatkozású üzletneveket és feliratokat – hívta fel rá a figyelmet a Musai-Muszáj nevű Facebook-csoport.

Ezzel a csoport szerint megtagadták a város történelmi multikulturális identitását.

– írták bejegyzésükben. A csoport arra is felhívta a figyelmet, hogy korábbi felhívásuk ellenére továbbra is egynyelvű a Városnapok kommunikációja, összes plakátja, programfüzete, weboldala.

A csoport most felszólította a kolozsvári Polgármesteri Hivatalt, hogy péntek 15 óráig távolítsák el a történelemhamisító posztert. Ha ez nem történik meg, feljelentést tesznek az ügyben az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál.

A Musai-Muszáj csoport Facebook-oldalán közölte, hogy felszólításuk hatására a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal eltávolította a sértő plakátokat.

Üdvözöljük a hivatal döntését, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy az eset korántsem egyedi vagy véletlen. A magyar nyelvű feliratok köztérről való eltávolításának hagyománya van Kolozsváron, és a szóban forgó poszter tartalmát is a Polgármesteri Hivatal hagyta jóvá. Jelen pillanatban több más, hasonló a magyar nyelvű feliratokat eltüntető történelmi poszter is látható a városban. Kérjük ezek eltávolítását is a köztérről, tekintve, hogy ezek esetében is ugyanúgy fennáll a diszkrimináció és történelemhamisítás ténye. Azon elvárásunkat, hogy a Városnapok kommunikációs anyagai (plakátok, programfüzetek, stb.) többnyelvűek legyenek, továbbra is jogosnak találjuk