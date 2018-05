Letartóztatott egy férfit az FBI a kaliforniai robbantás ügyében

Korábban mi is megírtuk, hogy egy szépségszalonban történt robbanásban meghalt a szalont fenntartó magyar nő a kaliforniai Aliso Viejo kisvárosban, helyi idő szerint kedden. Arról is beszámoltunk, hogy az ügyben házkutatást tartottak a nő egyik ismerősénél, aki hobbiból rakétákat gyártott. Akkor még azt írták a helyi sajtóban, hogy a férfi egyelőre nem gyanúsított az ügyben. Csütörtökön reggel azonban a Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI őrizetbe vette a férfit, akit így már hivatalosan is gyanúsítottként kezelnek.

Laura Eimiller, az FBI helyi irodájának szóvivője sajtóértekezletén közölte: letartóztatták az 59 éves Stephen Beal, kaliforniai férfit, aki a robbantásban életét vesztett 48 éves magyar kozmetikusnő Facebook-oldalán közzétett fotók tanúsága szerint kapcsolatba állt az áldozattal. Beal csütörtökön délután megjelenik a bíróság előtt. Az FBI további részleteket egyelőre nem közölt az ügyben.

A robbanásban – amely kedden kora délután történt – a magyar nőn kívül további három ember sebesült meg. A detonáció ereje olyan nagy volt, hogy nemcsak a szépségszalonban, de az emeletes épület több más helyiségében és szomszédos épületekben is kárt tett. A közelben lévők az első pillanatban azt hitték, földrengés történt. A rendőrség és a sürgősségi szolgálatok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A hatóságok szerint nem valószínű, hogy baleset volt a robbanás, főleg, hogy a helyszínen egy „a helyiség jellegétől idegen” szerkezetet találtak, amely nagy valószínűség szerint egy pokolgép volt.

A rendőrség szerda délutáni sajtótájékoztatóján közölte, hogy a halálos áldozat egy a családjával 12 éve a városban élő magyar nő volt, aki már három évtizede foglalkozott szépségápolással. A sebesülteket kórházban ápolják, ők nincsenek életveszélyben. A nyomozók egyelőre nem tudják, hogy a robbanószerkezet milyen körülmények között került az üzletbe, de a postaszolgálat szerint nem postai úton.

Az áldozat szomszédja a Los Angeles Times című hírportálnak elmondta, hogy a család sokkos állapotban van, és próbáltak kapcsolatba lépni magyarországi rokonaikkal.