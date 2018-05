Néhány perccel a baleset előtt még vidáman nevetgéltek a munkások – videó

Az RTL Klub birtokába jutott egy videó, amely az egy hónapja az ELTE kollégiumának felújításán történt végzetes munkabaleset előtti percekben készült. A felvételen a munkások nevetnek, viccelődnek egymással, ugyanakkor az is jól látszik, hogy egyikük sem visel semmilyen védőfelszerelést, és rögzítve sem voltak. Ahogyan azt mi is megírtuk, április 19-én ketten a mélybe zuhantak és szörnyet haltak, amikor leszakadt az állvány.

Az egyik áldozat egy 28 éves férfi volt, akinek két kisgyermeke is volt, az egyikük mindössze másfél éves. Felesége a csatornának azt mesélte, hogy a tragédia napján többször is beszéltek telefonon, délután kettőtől azonban már hiába hívta párját. Ő csak az egyik szomszédjától tudta meg, mi történt: a munkáltató még akkor sem értesítette őt férje haláláról, amikor már a híradók is beszámoltak a történtekről.

A család a baleset óta nagyon nehéz helyzetbe került: mivel a nő gyesen van, mindössze 52 ezer forint a bevétele. Így most az albérletet sem tudja kifizetni, hamarosan el is kell költözniük onnan. A családnak van ugyan egy saját háza, ám az lakhatatlan, éppen most kezdték volna felújítani.

A kétgyermekes édesanya azt is elmondta az RTL-nek: a párját foglalkoztató vállalkozó azt ígérte neki, hogy segít majd, ám azóta nem történt semmi. Ő még azt sem tudja, hogy a párja hivatalosan be volt-e jelentve, kötöttek-e rá biztosítást.

A rendőrség jelenleg is nyomoz az ügyben.

