Idős emberekre vadásznak zsarolók a budapesti temetőkben

Időseket csapnak be zsarolók a budapesti temetőkben – hívta fel a figyelmet a Tények.

A TV2 szerint elsősorban az Új köztemetőben és a Farkasréti temetőben „vadásznak” védtelen idős emberekre. A zsarolók először a bizalmukba férkőznek, később pedig segítséget kínálnak nekik, például a sír karbantartásában. Ezért végül több százezer forintos vagy akár milliós összegeket is elkérnek tőlük.

Azokat, akik nem tudnak, vagy nem akarnak fizetni, azzal fenyegetik meg, hogy kárt tesznek hozzátartozóik sírjában. A csatorna szerint előfordult, hogy a zsarolók az otthonukban is zaklatták a fizetésképtelen, védtelen időseket.

A tévében az egyik sértett is nyilatkozott. Ő azt is elmondta, hogy az „öregezők” esetenként hetekig, hónapokig is figyelnek egy-egy sírt, hogy biztosan csak idős ember járjon oda.

A Budapesti Temetkezési Intézetnél tudnak a problémáról: ők egyelőre szórólapokon próbálják meg felhívni az idősebbek figyelmét a veszélyre, de a rendőrség is nyomoz az ügyben. A temetők arra kérik az embereket, hogy ne engedjék el egyedül idős rokonaikat, ha ez lehetséges, mert évente nagyjából százas nagyságrendben fordulnak elő különböző sírhelyekkel kapcsolatos bűnesetek, de ez természetesen csak becsült adat. A sértetteket arra kérik, hogy bármilyen sérelem éri is őket, azonnal jelezzék a temető portaszolgálatán.

A TV2 riportja: