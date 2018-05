Salma Hayek nagyon kiosztotta a férfi kollégáit

Fontos kijelentést tett a Cannes-i Filmfesztiválon Salma Hayek. A mexikói születésű színésznő szerint azoknak a férfi sztároknak, akik komolyan veszik az egyenjogúságot, alacsonyabb fizetést kellene kérniük a filmekért – idézi a Guardian.

Hayek szerint ez azért nélkülözhetetlen, mert többek között a férfiak aránytalanul nagy fizetési igényei miatt nem kaphatnak ugyanolyan fizetést a nők. Ahhoz tehát, hogy egyenlőség legyen, nemcsak a producereknek, de a sztároknak is meg kell változniuk.

Lejárt az idő. Jó volt nektek, amíg tartott, de most itt az ideje, hogy végre a színésznőkkel is bőkezűen bánjanak! (…) Ha egy film 10 millió dollárból készült, és a férfi főszereplő 9,7 milliót követel, nehéz lesz egyenlő fizetéseket kiszabni

– mondta Hayek, aki eddig is aktív részese volt a #metoo és a Time’s Up mozgalmaknak. A színésznő persze azt is tudja, hogy egy ilyen kijelentéssel nem lesz túl népszerű Hollywoodban. „Utálni fognak, amiért ezt elmondtam. (…) De azért remélem, kapok még munkát!” –mondta nevetve.

A színésznő egyike azoknak, akik nyíltan kiálltak a sorozatos szexuális zaklatásokkal vádolt Harvey Weinsteinnel szemben. Hayek állítása szerint a kegyvesztett producer a Frida című film forgatásán megfenyegette őt, hogy el fogja törni a térdkalácsait, amiért elutasította a közeledését.

Az idei filmfesztiválon sem Salma Hayek az egyetlen, aki felszólalt a nők egyenjogúságáért: szombaton 82 női filmes – többek között Cate Blanchett, Kristen Stewart – követelt a férfiakéval egyenlő fizetést a vörös szőnyegen. A demonstrálók egyébként azért voltak 82-en, mert az elmúlt 71 évben mindössze 82 női rendező filmjét mutatták be a hivatalos cannes-i versenyprogramban.