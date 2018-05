Rocksztár lett a koraszülöttekért önkéntesen dolgozó édesanya

„Legyél Rocksztár” címmel hirdette meg a Tankcsapda április elején azt a versenyt, amelyben több mint nyolcszáz jelölt indult Lukács Laci autójáért. A zsűri közülük választott ki öt embert, olyanokat, akiknek a tevékenységét valóban érdemesnek találta a nyereményre. A zenészek, a szponzorok, a rádiósok és a közönség szinte egyhangú döntése alapján kapta meg a Koraszülöttekért Országos Egyesületének elnöke, Földvári Nagy Zsuzsi az Opel Astrát.

Az öt „döntős”: Berta Katalin, háromgyermekes édesanya, elhivatott állatvédő, Almási Valéria ápolónő, Lábodi Szilveszter, az árva kutyák megmentője, Földvári Nagy Zsuzsanna, a KORE elnöke, Nagyné Matolcsi Judit, háromgyermekes édesanya, szociális munkás, önkéntes rendezvényszervező. A közönségszavazatok alapján Zsuzsi és Szilveszter bizonyult leginkább méltónak a díjra.

„Nem győztem mondogatni Lacinak és a többieknek, mennyire hálás vagyok. És óriási élmény volt, hogy megölelhettem a zenekar tagjait” – meséli Zsuzsi, a KORE elnöke. „Nagy Tankcsapda-rajongó vagyok már régóta, de azt sosem gondoltam volna, hogy ez a két dolog, a rockzene és a koraszülöttekért végzett munka valaha összefut. Amikor egyesületi tagtársam, koraszülő sorstársam, Eszter benevezett az autóra, nagyon örültem, de nem vettem igazán komolyan, nem hittem, hogy lenne esélyem nyerni, még sosem volt szerencsém hasonló játékokban. Aztán amikor felhívtak a Petőfi Rádióból, és elmondták, hogy nyolcszázharminc jelöltből beválasztottak az öt közé, nagyon meglepődtem.” Zsuzsit akkor is élő adásból hívták, miután eldőlt, hogy ő kapja meg az autót. „Hallgattam a rádiót, és titkon reménykedtem persze, de azért nagyot dobbant a szívem, amikor megcsörrent a telefonom. Sokáig meg se tudtam szólalni.”

Az adományok beférnek majd a csomagtartóba

Zsuzsi általában tömegközlekedve intézte az egyesületi ügyeket, sokszor bőrönddel, szatyrokkal megpakolva utazott. „Van egy régi autónk, de azt nem vehettem el mindig a családtól. Most viszont sokkal gyorsabb leszek, és a kombiba pakolhatok is bőven.” A KORE elnöke maga is koraszülő, a kislánya a terhesség huszonhatodik hetében született, mindössze 610 grammal. „Tudod, nagyon nehéz volt, senki nem fogta a kezünket. Én segíteni szeretnék a sorstársaimnak, hogy ebben a súlyosan traumatikus helyzetben megfelelő támogatásban legyen részük.” Az Egyesületben 25 állandó tag tevékenykedik, akik mind koraszülött gyerekeket nevelő családok. Egy-egy projektre viszont akár 1000-1200 önkéntest is mozgósítani tudnak. „Mi egy nagy család vagyunk, sehol sem lennék a többiek nélkül, akikkel a legnagyobb összhangban dolgozunk. És ma már egyenrangú partnerként kezelnek a koraszülötteket ellátó egészségügyi szakemberek is: minden szakmai konferenciára meghívást kapunk.” Zsuzsinak eddig gyakran jelentett problémát az utazás megszervezése, az új kocsival viszont kényelmesen el tud majd jutni ezekre a rendezvényekre is, a csomagtartóba pedig beférnek az információs kiadványok, adományok, ruhák vagy éppen a kis horgolt polipok.

A Koraszülöttekért Országos Egyesület már több mint tíz éve működik önkéntes alapon, érintett szülők szervezeteként. Az Egyesület 2012 óta szervezi meg Magyarországon a Koraszülöttek Világnapját. 2016-tól koraszülöttekről és korai fejlesztésről szakmai grémium által lektorált támogató programot tartanak védőnőknek. Kiadványukat, a PICi füzetet igyekeznek a kórházakon keresztül minden érintett családhoz eljuttatni. Szülői szakmai programok és családi rendezvények keretében nyújtanak tájékoztatást az érintetteknek. Folyamatosan babaruhákkal, a koraszülöttek ápolásához szükséges felszerelésekkel támogatják a Perinatális Intenzív Centrumokat.

„… jó az út, amin jársz, és többé ne is fordulj vissza!” – idézte kedvenc zenekara dalszövegét Fekete-Körömi Eszter, a KORE egyik tagja. Kolléganője és sorstársa, Zsuzsi útjára gondolt, amelyet mostantól Lukács Laci autója könnyít meg az Egyesület elnöke számára. „Amikor megláttam a Tankcsapda Facebook-oldalán a felhívást, azonnal Zsuzsira gondoltam, megírtam a jelölést, és elküldtem” – avat be Eszter, a koraszülött Petra édesanyja. „Zsuzsi munkájához elengedhetetlen az autó. És ő az, aki tényleg megérdemli, hogy visszakapjon valamicskét abból a támogatásból, amit ő ad önzetlenül nap mint nap a sorstársainak. Számomra példaértékű, ahogy a nehéz helyzetből, amibe a gyerekével került, igyekezett valami jót kihozni, és az egyesülettel már idáig jutott. Nagyon sokan felnéznek rá a KORE-tagok közül is.” Eszter szerint nem véletlen, hogy rockrajongóként és koraszülőként összekapcsolódott a családjaik sorsa. „Ez az egész nem jöhetett volna létre a csodás gyerekeink nélkül, hisz általuk kerültünk kapcsolatba.”

Egyetértettek a zsűritagok

A Tankcsapda sajtófelelőse, Bakó Csaba szerint nagyon nehéz választás volt, de szinte egyöntetűen Zsuzsi mellett voksoltak a döntést hozó zsűritagok. „Május 2-a éjszakáján még ment az egyeztetés, az utolsó szót persze Lukács Laci mondta ki, de ő is nagy dilemmában volt – mondja Csaba. – Úgy gondoltuk, hosszú távon Zsuzsi érdemli meg leginkább az autót, hiszen rajta keresztül nagyon sok család kap támogatást.” A zenekar és a szponzorok a kocsi átadása után sem hagyják magára a nyertest: átvállalják a szervizelési és a biztosítási költségeket is. Az egyedülálló akció nem jöhetett volna létre a zenekar támogatói, azaz a MOL és az Opel nélkül, az ötlet is közösen jött, abból kiindulva, hogy Laci szerette volna valahogy viszonozni azt a sok rajongói támogatását, amit a pályafutása során kapott és kap. Erre jó időzítésnek tűnt az ötvenedik születésnap. „Fejes Tamás volt a kezdeményezés »motorja«, akit egyébként a legkeményebb arcként ismer a közönség, de az igazság az, hogy a rocksztár image-e mögött egy igazi érző szívű, családcentrikus apa lakozik.”

„Zsuzsi egy igazi »rockarc«, aki életvidám, laza, formabontó. Ő az, aki nem akar »beállni a sorba«, ami a »szívén, az a száján«. Ő az, aki egy nagy, életért folytatott harc után is megőrizte optimizmusát, életkedvét, ezzel ad példát a többi koraszülőnek. Mindenkit meghallgat, mindenkin segít. Ő az, aki mindenhol ott van, lelki és fizikális síkon is. Szeretném, ha most rajta is segítene valaki, hogy tovább folytathassa úttörő munkáját Magyarország-szerte…” – állt Fekete-Körömi Eszter KORE-tag jelölésében.