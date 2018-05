Kakassá alakultak a telefonon rendelt tyúkok

Az algyői Hegyi Ferencné egy újsághirdetés formájában találkozott először az eladó szárnyasokkal – írj a delmagyar.hu. Az asszony, aki maga is régóta tart tyúkokat, negyven tojót rendelt telefonon, amelyeket néhány hete le is szállítottak a címére. Akkor azt mondták a madarakról, hogy 17 hetesek, Hegyi Ferencné pedig nem is nézte meg az állatokat közelebbről, csak annyit látott, hogy eleven, egészséges jószágokról van szó.

Egy-két hét elteltével aonban már feltűnt, hogy a megrendelt állatok között elég sok az olyan csirke, amelyeknek jellegzetes tarajáról és farktolláról egyértelmű, hogy nem tojóról, hanem kakasokról van szó. A negyven madárból huszonkettőről derült ki, hogy hímnemű.

Az algyői asszony ezután felhívta az eladót, hogy panaszt tegyen. Az eladó először azt mondta, hogy semmi gond nincs, ezek a jércék ilyen fajtájúak – de amikor a vevő elárulta, hogy kakasokat kapott a megrendelt tojók helyett, az eladó ígéretet tett, hogy ki fogják cserélni a tévesen leszállított madarakat, azt állítva, hogy tévedés történt. Hegyi Ferencné azonban nem kapott elegendő információt a csere idejéről, ezért újból megpróbált kapcsolatot létesíteni a hirdetővel, ám egy idő után az újsághirdetésben is megadott telefonszám elérhetetlenné vált.

Az asszony azt is elmondta, hogy nem kapott számlát a csirkékről, így egyelőre nem tudja, mennyi esélye van, hogy sikerüljön kicserélni az állatokat, inkább azért fordult a sajtóhoz, hogy felhívja a figyelmet a csalásra, nehogy más is úgy járjon, mint ő.