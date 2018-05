Kétéves fülpiszkáló-darabot szedtek ki a füléből

Egy férfi azzal fordult orvoshoz, hogy úszás után fáj az egyik füle, és kevésbé is hall rá. Azt is elújságolta Neel Raithatha fül-orr-gégésznek, hogy nagyjából két éve beleragadt a fülpiszkáló feje a fülébe, de szerinte az már régen kijött.

Raithatha doktor, aki egyébként „fülzsír-suttogónak” nevezi magát, hamar felvilágosította, hogy sajnos tévedett. Sőt, egy videót is készített a kétéves vattadarabka sikeres eltávolításáról.

Raithatha doktornak nem ez az első hasonló esete. Állítása szerint kellett már tollkupakot és fülbevalót is kiszednie hallójáratokból. A szakemberek – akármennyire jól is esik – egyébként nem is ajánlják a fültisztításnak ezt a módját, sőt, mivel a fül öntisztuló szerv, tulajdonképpen csak hagyni kellene, hogy végezze a dolgát.

