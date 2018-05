Bíróság vár a darálóba esett munkás főnökeire

Egy szolnoki fafeldolgozó üzemben történt még tavaly, hogy az egyik munkás az úgynevezett felhordó szalagnál söprögetett, hogy megtisztítsa a területet a fahulladéktól. Eközben azonban megcsúszott és beleesett a fákat aprító darálóba, amelynek következtében a helyszínen életét vesztette – írja a hvg.hu.

A cég két munkahelyi vezetőjének most kell majd bíróságra mennie emiatt, mivel a szerencsétlenül járt munkásnak nem is lett volna szabad ott tartózkodnia – arra pedig még a főnökei sem figyelmeztették, hogy tartsa be a szabályokat.

A cég két vezető beosztású munkatársát halált okozó, foglalkozás körében elökvetett gondatlansággal vádolják. Ha bűnösnek találják őket, akár felfüggesztett börtönt is kaphatnak.

A hvg.hu cikkében felhívja a figyelmet arra is, hogy az munkahelyi balesetek száma néhány év alatt 42 százalékkal nőtt Magyarországon. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy a feltárt munkavédelmi szabálytalanságoknak csupán 2,8 százalékában szabnak ki bírságot.