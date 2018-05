Ajándékba kapott szelvénnyel 1,2 milliárdot nyert a lottón

Az iowai Chuck Anderson a hónap elején egy Powerball lottószelvényt vásárolt, melyhez egy promóció keretében ajándékba kapott egy Lotto America játékot is. A Poweballon nem nyert. Az ajándékba kapott szelvényen szereplő számait viszont kihúzták: 4,8 millió dollárt, vagyis mintegy 1,2 milliárd forintnak megfelelő összeget nyert.

A férfi a lottónyeremény ünnepélyes átvételekor elmondta, hogy nem akart hinni a szemének, amikor ellenőrizte a nyerőszámokat, ezért többször is megnézte. Viccesen megjegyezte, hogy még most is vannak kétségei, csak akkor fogja elhinni, ha már átutalták neki a pénzt.