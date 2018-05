Megtalálhatták az eltűnt rockzenész holttestét

Valószínűleg megtalálta a rendőrség a szerda este eltűnt skót rockzenész, Scott Hutchison holttestét. A skót Frightened Rabbit rockzenekar 36 éves frontemberét utoljára egy South Queensferry-i hotelben látták, a biztonsági kamera rögzítette, ahogy szerda éjjel távozik az épületből, a rendőrség csütörtökön bukkant a holttestre a város kikötőjében.

Eltűnése előtt Hutchison két twitter-üzenetet is posztoltt. Egyikben azt írja: „Legyetek jók azokhoz, akiket szerettek. Ne vegyétek őket természetesnek. Nem így éltem, és ez megöl engem. Kérlek, öleljétek meg a szeretteiteket.”

Be so good to everyone you love. It’s not a given. I’m so annoyed that it’s not. I didn’t live by that standard and it kills me. Please, hug your loved ones.