Megvédett egy tanárt a hamis pedofilvádtól az igazgatónő, kirúgták

Kirúgták az egyik Pest megyei iskola igazgatóját és helyettesét, miután néhány diák hamis pedofilváddal illette az egyik tanárt – írja a Blikk.

Az iskolában három diáklány vádolta szexuális zaklatással az egyik tanárt, a belső vizsgálat során azonban kiderült, hogy a fiatalok hazudtak. Nevük elhallgatását kérő szülők a lapnak azt nyilatkozták, csak azért találták ki a vádakat, hogy kirúgathassák a tanárukat. „Ők másnap mégis bementek az iskolába. A triót ekkor a könyvtárban helyezték el, ahol tanári felügyelettel tanultak. Szüleik viszont ennek egyáltalán nem örültek, panaszt tettek az iskola vezetőségénél” – mondta egy szülő.

A botrány híre végül így jutott el a tankerületi központig, április 24-én pedig az iskola igazgatóját és helyettesét is elküldték rendkívüli felmondással. A pedofíliával hamisan vádolt tanár maradhatott, a három diákot pedig azóta a szüleik kivették az iskolából.

A zavaros ügyben végül az iskolába járó gyerekek szülei is felléptek: rendkívüli értekezletek követelték, hogy vegyék vissza állásába az igazgatónőt és helyettesét. Szerintük azért rúgták ki őket, mert megvédték kollégájukat, ezzel pedig szembefordultak a tankerületi vezetővel. A szülői munkaközösség egy petíciót is átadott a tankerület vezetőjének, amelyben leírták, felmerül a gyanú, hogy a pedofilvád csak ürügy volt, valójában személyes konfliktus miatt bocsátották el az igazgatónőt. Az ügy miatt több tanár is azt fontolgatja, hogy felmond.

A Blikk megkérdezte az ügyben az illetékes tankerületi igazgatót és a KLIK sajtóosztályát is, de egyelőre nem reagáltak a megkeresésre.