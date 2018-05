11 top vezetőt rúgtak ki a Nike-tól, mert szörnyen bántak a nőkkel

Már márciusban távozott a Nike-tól hat magas rangú vezető, de most öt újabbnak kell mennie, miután a sportszergyártó cégnél zajló etikai vizsgálat megállapította, hogy a menedzserek női alkalmazottakat diszkrimináltak vagy zaklattak.

Az amerikai sajtóra hivatkozó G7 azt írja, hogy a távozók első körében többek között ott volt a Nike márka elnöke, Trevor Edwards is, akit a mostani vezérigazgató, Mark Parker lehetséges utódjának is tartottak. Mellette a globális üzletekért felelős vezető és a cipő divízió feje is távozott.

A vizsgálat előzménye egyébként azt volt, hogy a Nike női munkavállalóinak egy csoportja egy névtelen felmérést készített a szexuális zaklatásról és a nők diszkriminációjáról a munkatársak körében. A felmérés eredményét március elején mutatták be Parkernek, és tíz napra rá kezdődtek is a felmondások a legfelsőbb vezetők körében.

Mark Parker vezérigazgató múlt héten a vállalat összes alkalmazottjától bocsánatot kért és ígéretet tett a nők és férfiak közötti fizetési különbségek felszámolására.