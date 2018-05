Érettségi 2018: A körzőt elő sem kellett vennem – így látja a diák az idei tételsort

11 óráig lehetett írni az idei matekérettségit, a legtöbben persze az utolsó pillanatig agyalnak, és átnézik a megoldásokat. Orbán Panni már 10.45-kor végzett, és azt reméli, hogy ötöst írt, mert szerinte nem voltak nehezek a feladatok.

„Nagyon örültem, hogy ilyen kíméletesen állították össze az idei feladatsort a matematikaérettségire. Nem volt igaz-hamis állításos feladat, és trigonometriából is csak részfeladatot kaptunk. Mindent sikerült megoldanom, pusztán egy kérdésre nem válaszoltam. Idén viszonylag sok volt a függvény, és persze volt területszámítás is, ahogyan minden évben. Egy kombinatorikai feladat is volt, de nem volt nagyon furfangos, simán rájöttem a fagyigombócok sorrendjére.

Szögfüggvények is voltak az érettségin, és a függvénytáblát nagyon jól lehetett használni, az igazi segítség az volt. Már negyed órával a vége előtt eljöttem, szerintem jól sikerült. Az elmúlt években biztosan volt nehezebb feladatsor is, ez egyszerűbb volt mint az eddigiek. Számológépet, vonalzót és függvénytáblát használtam, a körzőt elő sem kellett vennem. Holnap emelt szinten történelmet írok, most megyek haza, eszem, és utána még leülök törit tanulni, talán attól félek a legjobban, de remélem, hogy az is jól sikerül!” – mondta el Orbán Panni az NLCafénak.

Holnap tehát történelemmel folytatódik az idei érettségi, már délelőtt elemezzük majd a témaköröket és a tételsor feladatait. És persze továbbra is szurkolunk mindenkinek, aki idén érettségizik.