Szeretnél BL-győztes ereklyéket? Licitálj, és támogasd a Pető Intézetet!

A sport összehozza az embereket, a jó ügy pedig összehozza a szurkolókat. Legalábbis így történt nemrég a Győri Audi ETO KC szurkolói táborában: a drukkerek azonnal pozitívan fogadták Molnár Gábor kezdeményezését. „Március elején vetettem fel az ötletet a szurkolói Facebook-csoportban – meséli Gábor, aki csaknem tíz éve ETO-drukker, egyébként pedig a Pető Intézet informatikusa. – Arra gondoltam, hogy egy dedikált mezzel talán szerezhetnénk egy kis pénzt a gyerekeknek. A csoport tagjai nagyon pozitívan reagáltak, mindenki támogatott. A Klub részéről Szabó Tamás kommunikációs vezető, a Szurkolók Egyesületének vezetésétől pedig Gellért Tamás is nagyon segítőkész volt.”

Kotroczó Tamás hamarosan be is szerezte a mezt, Görbicz Anita mezét, amelyet aláírattak a csapattagokkal, és március 14-én át is adtak Győrben a petős Molnár Gábornak. „Az egyik BL-meccsen adtuk át, a lányok egy edzésen dedikálták is – teszi hozzá Tamás, aki azt is elmeséli, hogy korábban már maga is licitált sportolói mezre, akkor egy beteg ismerősnek gyűjtöttek a győri csapattal. – Nagyon szívesen segítek a rászorulóknak. Ha gyerekekről van szó, az különösen megérint, hiszen magam is háromgyerekes apa vagyok. A sérült emberek támogatása pedig mindig is természetes volt számomra.”

Görbicz Anita az ETO színeiben a legtöbb magyar kupamérkőzést játszó, és legtöbb gólt dobó játékos. A Győr háromszoros BL-győztes: 2013 és 2014 után 2017-ben újra megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatot, a Bajnokok Ligáját.

A petős gyerekek javára kiírt aukcióra Eőry Máté soproni szurkoló egy dedikált sálat is felajánlott, a Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete pedig egy érmével is kiegészítette az aukcióra szánt tárgyak sorát. A támogatók és a petősök remélik, hogy a licit sikeres lesz, a gyerekek örömére, akiket a Pető Intézet alapítványa egy rendkívüli meglepetéssel szeretne boldoggá tenni gyereknap alkalmából.

A szervezők azért is bíznak az akció sikerében, mert a győri sportolók és szurkolóik összefogása már korábban is eredményes volt: tavaly egy tizenhét éves, mozgássérült fiúnak körülbelül félmillió forintot gyűjöttek össze. „A petős kezdeményezéshez hasonlóan akkor is mezt árvereztünk, Heidi Löke mezét, a pénzből pedig egy speciális kocsit tudtak vásárolni a fiúnak. Reméljük, hogy sikeres lesz ez a licit is, sajnos eddig nem nagyon haladt, de még van néhány hét a lezárásig” – mondta Gellért Tamás, az ETO Szurkolók Egyesületének elnöke. „Abban is biztos vagyok, hogy a több mint tizenháromezres Facebook-csoportunkban lesznek olyanok, akik támogatják majd az alapítványt.” Az aukciót a szurkolói klub bonyolítja le, az ő oldalukon lehet licitálni az ereklyékre május 20-ig.