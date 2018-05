Érettségi 2018: „Kifejezetten könnyű volt” – így látja az érettségiző a magyarírásbelit

„Én úgy gondolom, hogy nem volt nehéz, és jól is sikerült a magyarérettségi”– mondta Orbán Panni az NLCafénak. Szerinte a tavalyi szövegértés sokkal nehezebb volt, az ideit könnyen megoldották, és a téma is jó volt.

„Az érettségi legnehezebb része számomra az volt, hogy hosszú órákon keresztül kellett a fenekemen ülni, az nagyon nem volt jó, kifejezetten várom a holnapi matekot, mert a feladatmegoldással jobban telik majd az idő. A választható részeknél a hivatalos levelet és a Balázs Béla-mesét választottam, de a másik verziók sem voltak rosszak. A szövegértésnél kicsit túlságosan is alapos voltam, éppen csak végeztem a megadott időre, de nem akartam hibázni, ezért mindent kétszer is elolvastam, aztán a javításokkal is elment az időm, mert közben rájöttem, hogy a satírozás nem elfogadható…

A szövegalkotásnál a helyi orvosi rendelőről és a postáról írtam, egyszerűbbnek éreztem a hivatalos levelet, ezért választottam ezt, ráadásul tényleg van orvosolni való mind a rendelőnkön, mind pedig a kis postán. Tudtam, hogyan kell hivatalos levelet írni, gyorsan megvoltam vele. Az elemzésnél műfaji okokból választottam Balázs Bélát, egyszerűen azért, mert a próza közelebb áll hozzám, mint a líra. Leírtam a cselekményt, foglalkoztam a címmel, és gyorsan kiderült, hogy ez egy igencsak felnőttmese, tele párkapcsolati problémákkal, bántalmazással, maga a szöveg pedig nagyon agresszív hangvételű. Remélem, jól csináltam, a nem hivatalos javítások szerint nem írtam rosszakat. Mondjuk, az is igaz, hogy nekem már nincs igazi tétje az érettséginek, mert engem már felvettek, Hágába megyek tanulni, hotelmenedzsment szakra” – mesélte Orbán Panni az NLCafénak.

Holnap matematikából érettségiznek a diákok. Nemcsak Panninak, de mindenki másnak is nagyon szorítunk, és természetesen jövünk a megoldásokkal, ahogyan minden évben.