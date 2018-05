Az utolsó tabu a szexben: Miért lettek hihetetlenül népszerűek a vérfertőzős pornók?

Ashley Fires harminchat éves amerikai pornószínésznő sokáig gondolkodott azon, vállaljon-e munkát olyan filmekben, ahol szerepe szerint a nevelt fiával kell lefeküdnie. Néhány éve ez még szokatlannak számított a szakmában, és eleinte ő sem látta, hogy egy rendkívül gyorsan népszerűvé váló trend van kialakulóban. A változás olyan gyorsan következett be, hogy csak kapkodta a fejét. Állítása szerint most ott tartunk, hogy

Ma már minden egyes alkalommal a fiammal kefélek.

Fires esete egyáltalán nem mondható egyedinek. 2018-ban elég bajosan jutnak elég munkához azok a pornószínészek, akik nem hajlandók a nevüket adni az ilyen típusú produkciókhoz.

A nagy vérfertőzős szerepjáték

Egy random időpontban (április 16-án, délben) felmentem a világ leglátogatottabb pornóoldalai közül kettőnek a címoldalára, hogy megnézzem, éppen hány vérfertőzős filmet érhetek el a címoldalról anélkül, hogy konkrétan rákeresnék az ilyen típusú tartalmakra. A Pornhubon összesen hat (Rajtakaptam a mostohahúgomat anyával, A perverz mostohahugi szereti a szexjátékaimat, A bátyó beleélvezett az ikerhúgába, A mostohabátyó utolsó kívánsága, Anyának szüksége van a töltetedre, Rányomulni mamira), míg a RedTube-on hét (Leszbi mostohahugi leápolja a mostohabátyját, Megdugni a kanadai mostohalányomat, A húgom egy szexőrült, A tiltakozó mostohafiú megdugja a mostohaanyját, Ryder Skye-t, Anissa Kate-et, a mostohanővéremet megdugják a konyhapulton, Apa és lánya lábfétis szexel, A perverz mostohahugi szereti a szexjátékaimat) ilyen jellegű videót találtam a címoldalon, ami jól jelzi, hogy már egyáltalán nem csupán egy underground perverzióról van szó: a vérfertőzés részévé vált a mainstream pornográfiának.

Egy picit azért pontosítsunk. Mivel az egyenes ági rokonok között a vérfertőzés a magyar BTK szerint büntetőjogi, börtönbüntetéssel sújtható kategória, és a legtöbb nyugati ország törvénykezése szintén hasonlóan vélekedik erről, a pornóipar is tudja, hogy meddig feszegetheti a határokat. Pont ezért használják előszeretettel az ilyen filmekben a „mostoha” szót. Húg helyett mostohahúg, apa helyett mostohaapa, anya helyett mostohaanya, báty helyett mostohabáty. Ebben az értelemben ugyanis technikailag már nem vérfertőzésről beszélünk, ha két nagykorú között történik, a törvény sem bünteti, és így legfeljebb morális, nem pedig törvényi gátakat törnek át a pornósok a családon belüli szexuális játékok ábrázolásával.

Mert igény van rá

Jeff Dillon, a GameLink nevű felnőtt weboldal vezérigazgatója szerint nem maga a műfaj, hanem annak népszerűsége jelent igazi újdonságot. A nyolcvanas években népszerű Taboo című pornósorozat már bőven olyan témákat mutatott be, melyek csak az elmúlt néhány évben váltak igazán elterjedtté.

Ha azt mondanám, hogy néhány év alatt az ilyen tartalmak népszerűsége 1000%-al nőtt, valószínűleg alábecsülném a valós növekedés mértékét

– magyarázza Dillon. Vajon a pornóipar diktálja az érdeklődést a vérfertőzős tartalmak iránt, vagy azért készül ennyi ilyen jelenet, mert a pornófogyasztókat valóban ennyire érdekli ez a téma? A helyes válasz valahol a kettő között található. Ma már minden komolyabb pornóoldal monitorozza, hogy milyen tartalmakra keresnek és kattintanak rá a látogatóik, és az évek alatt iszonyatos mennyiségű adatot gyűjtöttek össze a felhasználói szokásokról. Ha látják, hogy egy kategória vagy téma iránt kiemelt érdeklődés mutatkozik, akkor arra ösztönzik a filmgyártókat, hogy még több ilyen tartalmú/témájú jelenetet készítsenek, a több tartalom pedig automatikusan vonzza az újabb követőket. Vagyis a pornófogyasztók és a pornóipar egymás kölcsönhatásában léteznek, utóbbi azt adja, amire az előbbi részéről igény mutatkozik, és minél több ilyet ad, annál nagyobb lesz iránta az igény is. A téma előtérbe tolásával lassan, de biztosan egyre inkább mainstreammé válik.

A népszerűség titka

Mostanra talán már a kételkedők is elhiszik, hogy a pornóipart teljesen eluralták a családon belüli szexet bemutató „vérfertőzős” videók, így most jöjjön a dolog nehezebb része: választ találni arra a kérdésre, hogy miért is népszerű mindez. Izgalom és tabu mindig kéz a kézben jártak, és bár a hetvenes évek szexuális forradalma számos korlátot ledöntött, az internet és a netes pornó tömeges elterjedése kellett ahhoz, hogy néhány év leforgása alatt a maradék tabuk is a múlt ködébe vesszenek. A feminista pornós, Jacky St. James szerint a vérfertőzős szerepjáték/szex maradt nagyjából az egyetlen olyan, amit az emberek nem tudnak az otthonukban legálisan/biztonságosan kipróbálni.

Ez mindig is tiltott gyümölcs marad, márpedig azok a dolgok, amik tiltott gyümölcsnek számítanak, sokak számára mindig vonzók lesznek

Lonnie Barbach klinikai pszichológus szerint

a szex mindig a tiltásról szólt a társadalomban, és a vérfertőzésnél tiltottabb dolgot nehezen lehet elképzelni.

A pornóipar felvirágzásakor a rendezők igyekeztek a szexjeleneteket filmszerű narratívába csomagolni, és a dugások között egy erősen leegyszerűsített történetet is elmesélni. De ahogy a pornó a mozikból a VHS kazettákra majd az internetre vándorolt, úgy tűnt el a műfajból a történetmesélés vágya. Az embereknek a maszturbálással való gyors kielégüléshez nem volt szükségük sztorira. Viszont azáltal, hogy a filmek a két szereplőről azt állítják, hogy valamilyen rokoni szál köti össze őket, a jelenetek máris kapnak egy minimális történetet, és ebben a formában sokkal nagyobb lett annak a tétje, ha egy idősebb nő elcsábít egy fiatalabb pasit. Egyszerűen feszültséggel telibb a csábítás, ha tudjuk, hogy a srác nem a szomszédja, hanem a mostohafia az adott nőnek. Mindez még akkor is igaz, ha a filmesek egy percig sem gondolják komolyan a dolgot, a szituáció megrendezettsége és hiteltelensége azonnal nyilvánvaló, és a színészeik ugyanolyan elnagyoltan/bénán játszanak és olyan borzalmasan megírt mondatok hagyják el a szájukat, mint ami a pornózás hőskorára is jellemző volt.

Az ezredfordulós generáció és a túl sok szex

A pornó Oscarként számon tartott AVN-gálán 2015 óta adnak át díjat a „Legjobb tabukapcsolatok” kategóriában, ami jól jelzi, hogy mikor vált igazán népszerűvé ez a kategória. De van valami a téma tabujellegét leszámítva, ami ennyire népszerűvé teszi? Vajon az emberek azért kattantak rá ennyire a családon belüli szexuális kapcsolatokat bemutató filmekre, mert titkon maguk is ilyen kapcsolatra vágynak? A helyzet nem ilyen egyszerű. A mai generáció minden eddiginél több korhatáros tartalmat fogyaszt, és ez alatt most nem feltétlenül csak a pornót kell érteni. A Vissza a jövőbe filmekkel, a Trónok harcával és sok más filmmel és tévésorozattal a vérfertőzés témája egyre inkább beépült a közbeszédbe. Dana Vespoli pornófilmrendező szerint az ezredforduló generációja egyszerűen igényli a jó sztorikat, és ez az alaphelyzet egy izgalmas történetre teremt lehetőséget: most ért el a téma odáig, hogy a pornóban is keresetté váljon.

Az ezredfordulós generáció egyszerűen túl sok szexet kap, rengeteg helyről ömlik rájuk a szexualitás, ezért ők már arra vágynak, hogy mentálisan is felizgassák őket még azelőtt, hogy a szexuális izgatás megtörténne.

Undorító, de nézik

Ha most csinálnánk egy rövid közvéleménykutatást olvasóink között, nagy tételben mernék fogadni arra, hogy az eredmény szerint a szavazók túlnyomó többsége betegesnek és undorítónak tartja az ilyen filmeket. Viszont akkor adódik a kérdés: miért nézik őket? Dr. Chauntelle Tibbals szociológus szerint a téma népszerűségében az is közrejátszik, hogy egyre többen élnek elvált családokban, ahol az apa vagy az anya mellé új partner érkezik, aki esetleg magával hozza az előző kapcsolatából született gyermekét/gyermekeit is. Akik egyszer csak már nem gyerekek… Az így megjelenített helyzetek és az ebből adódó tabuk tehát egyre nagyobb tömegek számára kézzelfoghatók és érthetők. Az ilyen filmekkel az emberek olykor saját, legtitkosabb vágyaikat élhetik ki úgy, hogy közben a valóságban nem okoznak károkat; morális és törvényi szempontból is a határokon belül maradnak. A nézők számára továbbá az is megnyugtató, hogy jól tudják: ezekben a filmekben nem igazi vérfertőzést látnak, sőt még csak nem is „mostoha”-kapcsolatot, hanem csupán pornószínészek játsszák el, hogy rokoni szálak fűzik őket egymáshoz.

A műfaj veszélyei

Óriási a különbség a filmek vicces, már-már parodisztikusan bemutatott vérfertőzős jelenetei, és aközött, ahogy ezek a valóságban zajlani szoktak. Egy apa-nevelt lány kapcsolatban a pszichológiai és testi erőviszonyok sem kiegyenlítettek, és nagyon ritkán találni az efféle helyzetekben teljes körű kölcsönösséget. Ez még akkor is igaz, ha már mindkét fél nagykorú. Még a pornóipar dolgozóit is megosztja a kérdés, hogy az általuk készített filmek hogyan hatnak a nézőikre. A legtöbben veszélytelennek tartják őket, mondván ez is csak egy újabb segédeszköz az önkielégítéshez, de vannak néhányan, akik elgondolkodtak már azon, hogy a hasonló jelenetek esetleg teret engednek annak, hogy a nézők az efféle vágyaikat a való életben is megpróbálják kiélni. A szakma a régi hollywood-i szabályokkal védekezik, miszerint nem lehet minden tömegmészárlás után az erőszakos amerikai filmeket hibáztatni a történtekért. Azért akadnak páran, akiket foglalkoztat saját felelősségük kérdése. Gia Paige pornószínésznő például sok vérfertőzős szerepjátékban vett részt a kamerák előtt, és egy idő után nagyon felzaklatta az, amilyen reakciókat a videóira kapott.

Egészen megdöbbentő és félelmetes levelek is voltak köztük. Egy rajongóm például azt írta, hogy ő és a felesége az évek alatt közösen készítik fel a fiukat arra, hogy amikor már elég idős lesz, csatlakozzon hozzájuk az ágyban. Ettől nagyon kikészültem. Úgy éreztem, én is a részese vagyok a gyermek zaklatásának

– vallotta a színésznő, aki azóta a saját megélhetését is veszélyeztetve már nemet mond minden hasonló témájú munkára. „Szeretem a pornót, és reménykedem abban, hogy ez a trend hamarosan kifullad. Én csak jó öreg, tiszta pornófilmeket szeretnék forgatni”.

A cikk a Vice, az Esquire, a Maxim, a The Daily Beast és a Mic írásainak felhasználásával készült.