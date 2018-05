Szelfizett, majd percekkel később meghalt egy 16 éves lány

A New York Post cikke szerint a 16 éves houstoni Kailee Mills szülei azért hozták nyilvánosságra lányuk történetét, hogy ilyen eset soha többé ne történjen meg. Kailee három barátjával tartott egy bulira, amikor az autóban kikapcsolta a biztonsági övét, hogy elkészíthessen egy szelfit. Percekkel később az autó lesodródott az útról, a lány kizuhant a gépjárműből, és meghalt. „Kailee ma is élne, ha be lett volna csatolva” – mondta el a lány apja, David Mills.