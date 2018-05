Újabb 27 nő vádolja szexuális zaklatással a legendás műsorvezetőt

Tavaly novemberben nem kevesebb, mint 8 nő vádolta szexuális zaklatással Charlie Rose műsorvezetőt. A fiatal (21 és 37 év közötti) nők a Washington Postnak tálaltak ki arról, hogyan zaklatta őket a 76 éves amerikai tévés személyiség.

A CNN ma már arról számolt be, hogy újabb 27 nő vádolta meg a férfit, akinek zaklatási ügyei több évtizedre is visszanyúlhatnak. A 27 újonnan jelentkező áldozat közül 14-gyel a CBS-nél került kapcsolatba Rose, 13-mal pedig máshol. A vádak szerint a tévés fogdosta és verbálisan is zaklatta őket.

Charlie Rose a CBS televízió reggeli műsorának és vasárnaponként jelentkező 60 minutes című magazinjának egyik vezetője volt, a PBS közszolgálati televízióban pedig saját talkshow-ja volt. Emellett a Bloomberg hírügynökség televíziójának is dolgozott. A botrány kirobbanása után mindannyian megszakították vele a kapcsolatot.