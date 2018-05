Durva viharokat hozhat a hét második fele

A négynapos hétvége napsütéses időjárását követően tovább folytatódik a felmelegedés, ezt azonban időnként heves záporok, zivatarok szakítják félbe – írja a 24.hu. Ennek eredményeként egyre párásabb, fülledtebb körülményekre készülhetünk.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán a kora délutáni óráktól az Északi-középhegység és az Alföld északi térségeiben, illetve a Dunántúlon is számítani lehet zivatarokra. A csapadék mennyisége akár a 15-30 millimétert is elérheti, emellett viharos (60-75 km/h sebességű) szélre, a Dunántúlon pedig akár jégesőre is lehet számítani.

A várható heves zivatarok miatt szerdára elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki hat megyére. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.