Albérletet keresel gyerekkel? Nem nagyon van esélyed

„Elváltam, nem élnek velem a gyerekeim, de még így is problémáztak az ingatlanosok azon, hogy apa vagyok” – meséli Zoltán. A férfi a váláskor otthagyta a gyerekeinek a lakást, és albérletbe költözött. Két tizenéves fia csak kéthetente tölti nála a hétvégét, de ezzel együtt is nehezen talált olyan bérbeadót, aki ne akadt volna fenn azon, hogy gyerekei vannak.

Az volt a problémájuk, hogy kéthetente itt alszanak a gyerekek, és akkor aztán majd tönkreteszik a lakást. Hiába mondtam, hogy jól neveltek, és már nagyok, nem abban a korban vannak, amikor összekarcolják a padlót a kisautókkal. Végül egy külföldön élő magyar kiadta nekem a lakását, de előtte szerintem minimum tíz helyről visszautasítottak. Pedig van rá pénzem, biztos az anyagi hátterem, ebből a szempontból az álombérlők közé tartozom.

Zsuzsa és férje hat gyermeket nevelnek. Jelenleg is albérletet keresnek, de teljesen reménytelennek tűnik a helyzetük.

El sem jutnak a tulajdonosokig, nem nézhetik meg a kiadó lakásokat, mert már az ingatlanosokon fennakadnak. Ráadásul olykor kifejezetten durván utasítják el őket, mintha bűn lenne, hogy ennyi gyerekük van.

Amikor a férjem mondta, hogy hat gyerekkel költöznénk, az ingatlanreferens döbbenten megkérdezte, hogy ez most valami szívatás-e. De olyan hangon, hogy még én is elröhögtem magam, pedig kivagyok már a sok kifogástól.

A család most is albérletben lakik, de szeretnének nagyobb lakásba költözni. Már akkor látták, hogy gyerekekkel nem egyszerű helyet találni, amikor a jelenlegit keresték. Akkor, 2015-ben napi öt hirdetőt hívtak fel, de augusztustól novemberig csupán három lakást engedtek nekik megnézni. A hirdetők nagyon nagy százaléka élből közölte, hogy a lakás/ház gyerekkel nem kiadó, a többiek megkérdezték, hány gyerekük van, a válasz után pedig a megtekintés lehetőségét sem adták meg. Most megismétlődni látszik a szituáció: mindenhonnan csak az elutasítás érkezik.

Én már a legutóbbi keresésnél is teljesen elkeseredtem. Most ismét. Megint kezdődik, hogy »Gyerekkel nem!«, »Ennyi gyerek? Nem, túl sokan vannak!«, »Mekkorák a gyerekek? Ja, a három-négy éves, az túl kicsi.« Miközben a hirdetésekben kiemelik, hogy óvoda, iskola, esetleg még bölcsőde is van a közelben. Múltkor szerencsénk volt, mert a tulajnak nagyon kellett a pénz, és vittünk foglalót, ráadásul más valószínűleg nem is vette volna ki a lakást, olyan állapotban volt. Annyira mocskos volt, hogy az egy négyzetméteres vécét hat órán át mostam ki a dzsuvából. Mi sem vettük volna ki, ha nem ráztak volna le már legalább nyolcvanan. És még kertes ház is volt közte. Nem értem.

Kutya, macska jöhet, gyerek nem?

Ahogy Zsuzsa meséli, a kutya vagy a macska sokkal kevésbé okoz gondot a bérbeadóknak, mint egy gyerek. Pedig az állatok nagyobb kárt tudnak tenni a lakásban, mint egy jól nevelt gyerek, akinek nem az a hobbija, hogy feltépi a padlót a helyéről, és alkoholos filccel összefirkálja a falakat. A kutyának és a macskának sokkal nehezebb megtanítani, hogy ne pisilje le a bútorokat, mint egy gyereknek. Ráadásul úgyis eredeti állapotában kell visszaszolgáltatni az ingatlant, ha kiköltözésre kerül a sor, tehát a tulajdonosnak nincs gondja akkor sem, ha a gyerek esetleg mégis tönkretenne valamit.

Tisztességes család vagyunk, a férjemmel mindketten dolgozunk, a gyerekek koruknak megfelelő oktatási intézménybe járnak, nem iszunk, nem dohányzunk, nem segélyekből élünk, jól keresünk. Tényleg ennyire nagy probléma ma Magyarországon, ha az embernek szép nagy családja van?

Ennek biztos, hogy nem csak az az oka, hogy hat gyerek van, hiszen az elvált apukát ugyanúgy érinti a probléma, mint azokat a szülőket, akikről a neten olvashatjuk különböző fórumokon, hogy egy gyerekkel sem tudnak albérletet találni.

Egy bérbeadó szerint nem pusztán azzal van a gond, hogy féltenék a lakás állagát a tulajdonosok:

Sajnos a jogi szabályozás a bérlőt védi, magyarul azt, aki birtokon belül van. Ki lehet ugyan lakoltatni probléma esetén, vagy ha nem akar kiköltözni a szerződés lejárta után, de csak bírósági végzéssel, ami, mint tudjuk, Magyarországon akár több év is lehet. És bár gyerekkel is ugyanez a helyzet, mégis erősebb az érzelmi nyomás a tulajon, meg a bírón is.

Tényleg ekkora probléma, ha gyerek is költözik a lakásba?

„Tapasztalataink alapján aki manapság babával vagy akár nagyobb gyerekekkel szeretne lakást bérelni, az duplán nehéz helyzetben van – igazolja ezt Ercsey-Orbán Péter, a Livlia ingatlanportál ügyvezetője. – Elsősorban azért, mert a tulajdonosok inkább a profitra hajtanak, és diákoknak hirdetik meg az ingatlanjukat. Mivel egy lakást általában több diák szokott kivenni közösen, a díj megoszlik közöttük, így egy viszonylag magasabb összeg kifizetése sem okozhat gondot, ráadásul nem kell attól tartani, hogy nem lehet őket »kitenni« az ingatlanból, hiszen gyakran csak egy évre kötik meg a bérleti szerződést. Másodsorban pedig azért is nehéz a családosok dolga, mert a tulajdonosok félnek attól, hogy náluk a gyerekneveléssel járó költségek miatt nagyobb eséllyel fordul elő fizetésképtelenség, illetve attól is, hogy a gyerekek az ingatlanban károkat okozhatnak.”

A leggyakrabban felemlegetett okok között ott szerepel az is, hogy a gyerekes családot nem lehet kitenni a lakásból, mert a törvény nem engedi.

Ercsey-Orbán Péter azonban megnyugtat minden főbérlőt: ez városi legenda, nincs külön szabályozás a gyerekekre vonatkozóan.

„Ugyanazok a szabályok vonatkoznak minden bérlőre megkülönböztetés nélkül. Nagyobb gond, hogy ha a bérleti szerződés különböző okokból – például mert nem fizetnek – megszűnik, és a bérlő nem akar kiköltözni, sokkal nehezebb kirakni őt, ha a bérbeadó az adófizetés elkerülése céljából nem jelentette be a bérbeadás tényét.

Mindez nemcsak a kiadók, hanem a közvetítők részéről is probléma.

Náluk ugye az is morális dilemmát jelent, hogy elfogadják-e azt, ha az ingatlantulajdonos megbízó kerek perec kijelenti, hogy nem szeretné gyereket nevelő bérlőnek kiadni az ingatlanját. Sokan belemennek a dologba, tekintettel arra, hogy az ügyfél szava szent, de természetesen vannak olyanok is, akik próbálják jobb belátásra bírni őt. Sokszor sajnos sikertelenül.”

Talán egyszer mi is eljutunk odáig, hogy nem lesz hátrányos megkülönböztetés.

Ercsey-Orbán Péter szerint Magyarországon még nem alakult ki a lakáskiadás kultúrája, mint más országokban, ahol ritkán vannak saját tulajdonban a lakások, és a többség bérelt ingatlanban él. Ott már megszülettek azok a szabályok, amik kordában tartják a kiadást és bérlést.

„Külföldön léteznek erre érdekszervezetek és szabályozások, de úgy érzem, hogy ettől a magyar piac fényévekre van még, főleg a fent írt téves berögződések miatt. A teljes online és offline ingatlanértékesítési piac egy vadnyugat, normák és szabályozások nélkül. Olyan szabályozások nélkül, amelyek ezeket a helyzeteket kezelnék, és olyan normák nélkül, amelyek javítanák a hazánkban már-már mumusnak tartott ingatlanos kollégák megítélését.”