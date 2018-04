Le akart ugrani a felüljáróról, a kamionsofőrök összefogtak, hogy megmentsék

Páratlan összefogással mentette meg egy öngyilkosjelölt életét néhány kamionos Detroitban – írja az USA Today. Amikor egy férfi le akarta vetni magát egy többsávos útra a felüljáróról, 13 kamion sorakozott fel egymás mellett, hogy ezt megakadályozzák.

Az egyik kamionos, Chris Harrison szerint az eset kedd hajnalban történt, helyi idő szerint 1 és 3 óra között. Először csak egy kamion állt be az öngyilkosjelölt alá, majd lassan többen is csatlakoztak hozzá. A vége az lett, hogy egész sorfal épült a felüljáró alatt. Harrison szerint a kamionosokat a rendőrök intették le.

Az összefogásnak köszönhetően a hatóságok sikeresen le tudták beszélni a férfit az öngyilkosságról. Ezután a helyszínen lévő rendőrök minden egyes kamionsofőrrel egyenként kezet fogtak, és megköszönték a segítségüket.

A detroiti rendőrség egy fényképet is közzétett a Twitteren a kamionsorfalról:

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o