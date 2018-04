Életfogytiglant kapott a svéd újságírónő gyilkosa

Életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki a koppenhágai bíróság Peter Madsen dán feltalálóra a fiatal svéd újságírónő, Kim Wall brutális meggyilkolásáért.

Madsen saját kezűleg épített tengeralattjáróján ölte meg tavaly augusztusban a 30 éves Kim Wallt, akit feldarabolt, majd a tengerbe dobott a Dánia és Svédország közti szorosban. Az ügyészség szerint Madsen beteges szexuális fantáziái kiélése céljából kínozta és gyilkolta meg az újságírónőt, aki azért szállt fel a tengeralattjáróra, hogy riportot írjon róla.

Az ítéletet egyhangúlag hozta meg az Anette Burkoe bírónőből és két laikus esküdtből álló testület, amely hiteltelennek találta a vádlott állandóan változó verzióit egy állítólagos balesetről. Néhány nappal ezelőtt mi is beszámoltunk róla, hogy a dán ügyész, Jakob Buch-Jepsen életfogytiglant kért Madsenre, többek között éppen azért, mert a folyamatosan változó vallomások miatt a vádlott elvesztette szavahihetőségét. Az ítélet szerint “egy kötelességét teljesítő újságíró cinikus meggyilkolása” történt.

Bár a halál pontos okát nem sikerült megállapítani, az ügyészség szerint az ismert feltaláló, rakétakonstruktőr megbilincselte és egy hegyes szerszámmal összeszúrkálta, elsősorban a nemi szerve tájékán, majd vélhetően lefejezte a riporternőt, bár a halál beálltát okozhatta fojtogatás is.

Madsen tagadta a gyilkosságot,”tragikus balesetről” beszélt a nyomozóknak, és a bírósági tárgyaláson végig azt állította, hogy nem szándékosan ölte meg Kim Wallt. A tárgyaláson azonban hátborzongató részletek kerültek napvilágra, bemutatták a vádlott számítógépén talált videókat, amelyeken nőket kínoznak meg és fejeznek le. Tanúvallomások szerint Peter Madsent lenyűgözte a halál, és a tökéletes bűncselekményről ábrándozott.

Az életfogytiglani szabadságvesztés Dániában általában 15 év börtönt jelent, 12 év után az elítéltek kegyelmet kérhetnek a királynőtől, és csak kevesen maradnak rács mögött életük végéig.

A gyilkosság részletei

Kim Wall 2017. augusztus 10-én este hétkor szállt be a Peter Madsen által épített UC3 Nautilus nevű tengeralattjáróba, hogy riportot írjon róla. A feltalálón és az újságírónőn kívül senki más nem tartózkodott a fedélzeten. A fiatal nőt ekkor látták utoljára.

Másnap a feltaláló eljátszotta a koppenhágai kikötőben, hogy járműve hajótörést szenvedett, őt sikeresen “kimentették” a süllyedő hajóról, az újságírónőnek azonban nem találták nyomát. Legelső verziójában Madsen azt állította, hogy Kim Wall nem is töltötte az éjszakát a tengeralattjárón, a beszállás után néhány órával kiszállt egy koppenhágai szigeten.

Augusztus 21-én emberi torzót találtak Koppenhága közelében a vízben, amelyről DNS-vizsgálat után kiderült, hogy az újságírónőé. A testet szándékosan csonkították meg, sőt meg is szurkálták, hogy a bomlás során termelődő gázok miatt ne bukkanjon a felszínre, és nehezéket is kötöttek rá. Az elkövetkező hónapokban Wall fejét, végtagjait és ruháit is megtalálták.

Madsen beismerte, hogy feldarabolta Kim Wall holttestét a tengeralattjáró fedélzetén, de tagadta, hogy ő gyilkolta volna meg a fiatal nőt. Állítása szerint az újságírónő halála baleset volt: először azt mondta, egy súlyos tárgy esett a nő fejére, majd amikor Wall levágott fejére sértetlenül találtak rá, már azt állította, hogy a tengeralattjárót elárasztó kipufogógáztól halt meg. Az ügy részleteiről itt írtunk részletesebben.

Az ügyészség szerint a feltaláló előre megfontolt szándékkal, beteges szexuális képzelgései kiélése céljából ölte meg az újságírónőt, amit az is bizonyít, hogy az ominózus estén olyan szerszámokkal (köztük fafűrésszel, egy félméteres hegyes csavarhúzóval, szíjakkal) szállt fel a tengeralattjáróra, amilyeneket normális esetben nem vitt magával.

Az ügyészség ténylegesen életfogytiglan tartó elzárást kért a vádlottra arra hivatkozva, hogy ha valaha is kiszabadulna, fennállna a bűnismétlés veszélye.

A kegyetlen kéjgyilkosság példa nélkül áll a dán kriminalisztika történetében. A televízióban élőben közvetített ítélethirdetés helyszínén mintegy száz tudósító gyűlt össze Dániából és külföldről. Madsen a 15. személy, akit az elmúlt tíz évben életfogytiglanra ítéltek. Ügyvédje közölte, hogy fellebbeznek az ítélet ellen.