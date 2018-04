Egy 25 éves diák hajtott szándékosan a tömegbe Torontóban

Szándékosnak tűnik annak a sofőrnek a tette, aki bérelt kisteherautójával járókelők közé hajtott Torontóban, és elgázolt 25 embert, akik közül tíz meghalt – mondta keddre virradóra Mark Saunders, a kanadai nagyváros rendőrfőnöke.

Úgy fogalmazott, hogy „az incidens határozottan szándékosnak tűnik”, de hozzátette: továbbra sem ismert a sofőr indítéka. Egyben megerősítette a CBC kanadai hírtelevízió korábbi közlését, miszerint az őrizetbe vett gyanúsított a 25 éves Alek Minassian. Mint mondta, a torontói külváros, Richmond Hill lakója nem szerepelt a rendőrség nyilvántartásában.

Aerial footage of the moment the #torontoattack suspect was apprehended. He appears to be pointing a firearm, and is then arrested. No shots fired by Toronto police #Toronto pic.twitter.com/i6a8nANiGR

Ralph Goodale közbiztonsági miniszter a közös sajtótájékoztatón ugyanakkor hangsúlyozta: a tett nem veszélyezteti Kanada nemzetbiztonságát. Arra utalt, hogy elszigetelt esetről van szó.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök „tragikus és értelmetlen támadásnak” nevezte közleményében a torontói Yonge utcában történteket. „Mindannyiunknak biztonságban kellene éreznünk magunkat városainkban és közösségeinkben sétálva” – fűzte hozzá.

Tonight, the hearts & thoughts of an entire country are with the families and friends of those killed in Toronto today. We also wish all those injured a fast and full recovery. Full statement: https://t.co/TbgMTDXhJB