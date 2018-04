Szívinfarktust kapott Ocskay Gábor, legendás magyar jégkorongozó

Szívinfarktust kapott csütörtök éjjel id. Ocskay Gábor, a magyar jégkorong legendás alakja. A Fehérvár egykori támadója, jelenlegi tanácsadója otthonában lett rosszul. Hamarosan kórházba szállították, ahol katéterezték a szívét, de a hírek szerint a körülményekhez képest jól van, már haza is engedték. Sőt a hét második felében már személyesen is megjelenhet a BS-ben – írja a Nemzeti Sport.

Hatalmas köszönettel tartozom a székesfehérvári kórház kardiológiai osztályán dolgozóknak, mert kifogástalan ellátásban részesültem, ennek is köszönhető, hogy négy-öt nappal egy infarktus után már kint is vagyok, amin persze mindenki csodálkozik

– nyilatkozta a lapnak, majd hozzátette: „Most egy hónapos gyógyszeres kezelés jön, utána némi szívritmus-szabályozás, az is tuti, hogy leteszem a cigit. Ugyanakkor rendkívül jó érzés, hogy miután megneszelték a történteket, nagyon sokan kerestek, a szövetség tiszteletbeli elnöke, Pásztor Gyuri személyesen is eljött hozzám, de hívott Török Laci, Kovács Zoli és a szapporói hősök közül is többen. Ez azt jelzi, hogy valamit csak jól csináltam az évtizedek során. Egyébként pedig lehet, hogy valamelyik meccsre felnézek a héten, mondjuk, a lengyelek ellenire…”