Járókelők közé hajtott egy kisteherautó Torontóban, többen megsérültek

Járókelők közé hajtott egy kisteherautó hétfőn Toronto belvárosában, a rendőrség tájékoztatása szerint legalább „nyolc-tíz” ember megsérült – írja az MTI

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a helyi idő szerint kora délután történt gázolás baleset volt-e, vagy a sofőr szándékosan hajtott a gyalogosok közé.

A BBC azt írja, a gázolás egy forgalmas kereszteződésben történt, a fehér teherautó pedig elhajtott a helyszínről. A járművet néhány háztömbnyire a gázolás helyszínétől találták meg. Helyi hírforrások szerint a sofőrt őrizetbe vették. A rendőrség egyelőre semmilyen információt nem közölt róla.

Az incidens helyi idő szerint 13 óra 30 perckor történt. A rendőrség arra kérte a helyieket, hogy kerüljék el a környéket. A közelben lévő metrómegállókat lezárták.

A helyszínen készült képeken látszik, hogy a rendőrök teljes készültségben vannak. A BBC szerint az egyik mentőautóba egy narancssárga zsákban egy holttestet tettek.

#BREAKING: Van drives into pedestrians in #Toronto, up to 10 people struck pic.twitter.com/Y9QtbKHbN7 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 2018. április 23.