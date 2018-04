Összeesett és meghalt a londoni maratonon egy fiatal sztárszakács

Életét vesztette a londoni maratonon egy közismert tévés sztárszakács. A 29 éves Matt Campbell 36 kilométer után esett össze. A fiatal férfit kórházba szállították, ám az életét már nem tudták megmenteni.

A BBC azt írja, két héten belül ez volt a második maraton, amelyen Campbell indult: április 8-án Manchesterben is futott, így valószínűsíthetően túlterhelte magát, ezért halt meg. Campbell másfél évvel ezelőtt elhunyt édesapja emlékére futott a maratonon. A verseny előtt lelkesen posztolt a maratonról közösségi oldalain.

Matt Campbell ismert tévés személyiség volt. Húszéves korában második helyezést ért el a BBC Young Chef of the Year című műsorában. Legutóbb a MasterChef: The Professionals című tévéshow-ban szerepelt.

Absolutely devastating to hear of Matt Campbell's passing after @LondonMarathon yesterday - I loved him on @MasterChefUK The Professionals, what a talent. Gone too soon. His family must be broken, I cannot begin to imagine. 😢 #RIP #MattCampbell #MattSoire #LondonMarathon pic.twitter.com/mUyPJTxsnT