Meglincseltek egy kanadai férfit a perui őslakók

Gyerekek szeme láttára öltek meg a perui őslakók egy kanadai férfit, aki szerintük meggyilkolta a Shipibo-Conibo törzs 81 éves sámánasszonyát. A helyi hatóságok már nem ennyire biztosak a kanadai férfi bűnösségében.

A 41 éves Sebastian Woodroffe maga is a két lövéssel meggyilkolt Olivia Arévalo sámánnő páciense volt, aki azért érkezett Peruba, hogy olyan természetes módszereket tanuljon, amivel majd drogfüggőkön segíthet.

A lincselésről egy telefonnal felvett felvétel is terjedni kezdett az interneten, amin az látható, ahogy a sárban ülő Woodrooffe nyaka köré kötelet vetnek, majd vonszolni kezdik. A jelenetet több gyermek is végignézte. A videó elérhető az interneten, megtekintése csak erős idegzetűeknek ajánlott.

A hatóságok nem biztosak abban, hogy a kanadai férfi követte el a gyilkosságot, amiért végül megölték. Az esetről beszámoló Guardian szerint a nyomozók nem tartják kizártnak, hogy a sámán fia tartozhatott a kanadainak vagy a helyi maffiózóknak, akik így akarták begyűjteni a tartozást.

Megemlítik azt is, hogy a környéken az elmúlt időben több hasonló gyilkosság is történt, amiknek a sámánnőhöz hasonló törzsi szellemi vezetők az áldozatai, akiket előtte többször is megfenyegettek.