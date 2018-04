Több Nobel-díjas neve is kiszivárgott

A Svéd Akadémia pénteken elismerte, hogy néhány korábbi irodalmi Nobel-díjas neve idő előtt kiszivárgott. A szervezet ígéretet tett arra, hogy átírja régi működési szabályait a hasonló esetek elkerülése érdekében.

A kiszivárgásokra egy belső vizsgálat derített fényt, amelyet azért rendeltek, el, mert az akadémia egyik tagjának, Katarina Frostensonnak a férje hosszú időn át szexuálisan zaklatott, molesztált nőket. Jean-Claude Arnault fotóst 18 nő vádolta meg szexuális zaklatással és visszaéléssel. Az ügyben lefolytatott belső vizsgálat közben derült ki, hogy néhány korábbi irodalmi Nobel-díjas neve még a bejelentés előtt kiszivárgott. Az akadémia megbízásából egy jogi iroda végezte a vizsgálatot. Ennek eredményére hivatkozva írta a testület, hogy az irodalmi díjat övező titoktartási szabályok sérültek. Azt azonban nem részletezték, hogy ki volt a kiszivárogtató.

Az is beigazolódott, hogy Arnault „megengedhetetlenül viselkedett”, szexuálisan zaklatott nőket, ám ez nem volt köztudott az akadémia tagjainak körében. A belső vizsgálat eredményét az akadémia átadta a hatóságoknak. Arnault ügyvédje a pénteki közleményre még nem reagált, de korábban elmondta: ügyfele tagadja, hogy szexuális zaklatást követett volna el, és azt is, hogy kiszivárogtatta volna a nyertesek neveit.

Az akadémia azt is közölte, hogy felülvizsgálja összeférhetetlenségi szabályait is, arra törekszik, hogy a testületen belül és a külvilággal is javuljon a kommunikáció. A közleményben elismerték, hogy a botránnyal kapcsolatos hírverés súlyos károkat okozott az irodalmi Nobel-díj presztízsében, ám hozzáfűzték, hogy a bizottság, amely az idei Nobel-díjast kiválasztotta, a megszokott módon dolgozott.

A botrány miatt lemondott Sara Danius, az akadémia elnöke, valamint és Katarina Frostenson is. Két hete pedig az akadémia három tagja, Peter Englund, Klas Ostergren és Kjell Espmark jelentette be, nem vesz részt többé a testület munkájában, tiltakozásul az akadémián belüli molesztálási botrány kezelése miatt.

XVI. Károly Gusztáv svéd király csütörtökön bejelentette, hogy megváltoztatja az akadémia szabályait, lehetővé teszi új tagok felvételét, miután eddig öt tag távozott a botrány miatt a testülettől.