Eltemették Barbara Bush-t

Végső búcsút vettek szombaton Houstonban Barbara Bush egykori amerikai first ladytől. Az Egyesült Államok legnagyobb episzkopális templomában tartott gyászszertartáson férje, az idősebb George Bush és fia, ifjabb George Bush mellett további két volt amerikai elnök, Bill Clinton és Barack Obama is részt vett a feleségével, a jelenlegi elnök, Donald Trump azonban a jelenlétével járó biztonsági intézkedések miatt inkább távol maradt, neje, Melania képviselte.

Az Amerika mátriárkájaként emlegetett Barbara Bush búcsúztatásán nagykövetek, képviselők, sportcsillagok és más neves emberek is jelen voltak, továbbá több száz gyászoló. Idősebb George Bush-t, az Egyesült Államok 41. elnökét kerekesszékben kísérték be a templomba fiai, a 43. elnök George Bush és az egykori floridai kormányzó Jeb Bush, valamint a Bush család további tagjainak sorában.

Barbara Bush 92 éves korában hunyt el kedden. Hetvenhárom éven át volt a most 93 éves idősebb George Bush felesége, az övék a leghosszabb házasság az amerikai elnöki párok között. Abigail Adamsen kívül ő volt az egyetlen, akinek férje és egyik fia is elnök lett.

Barbara Bush a halála előtt fiát, Jeb Bush-t, továbbá régi barátját, Susan Bakert – James Baker volt külügyminiszter nejét – és az idősebb Bush-ról 2015-ben életrajzi könyvet író Jon Meacham történészt jelölte ki, hogy mondjon beszédet a búcsúztatásán.

Barbara Bush-t a Houstontól mintegy 160 kilométerre, a Texas A&M Egyetem campusán fekvő Bush Könyvtár területén, egy elzárt részen temetik el, ott, ahol Robin nevű, hároméves korában leukémiában elhunyt lánya is nyugszik. Az egykori first lady-t sokan csodálták szókimondó stílusáért, valamint egyebek mellett az AIDS elleni küzdelemben és az olvasás népszerűsítésében végzett jószolgálati munkájáért.