Őrizetben a székesfehérvári lövöldöző

Csak három nap kellett a rendőröknek ahhoz, hogy beazonosítsák és elfogják azt a férfit, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy buszra váró utasokra adott le célzott lövéseket egy légpuskából Székesfehérvárott.

Mint ahogyan arról a héten mi is beszámoltunk, egy lányt az arcán lőttek meg, a lövedék kis híján a szemén találta el. A lány egy Facebook-posztban számolt be a történtekről, ekkor derült ki, hogy másokra is rálőttek ugyanabban a megállóban.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 35 éves, dunaharaszti M. László volt az, aki egy Budai úton lévő lakás ablakából lövéseket adott le a buszmegállóban várakozókra. A rendőrök M. Lászlót elfogták, valamint a lakóhelyén tartott házkutatás során egy légpuskát, céltávcsövet és lőszereket foglaltak le.