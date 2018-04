„Az egész nap csak arról szól, hogy tanár és diák éljék túl egymást” – nem javul a szegregált iskolák helyzete

Egy kisgyereknek (és az egész társadalomnak) az a jó, ha olyan közösségbe járhat, ahol sokféle gyerekkel találkozik. Ehhez képest legalább huszonnyolc olyan iskola van Magyarországon, ahová csak cigány származású kisdiákok járnak. Emiatt indított pert az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány még 2009-ben az Oktatási Minisztérium ellen. A bíróság nemrég hozott ítéletet első fokon, melyben minden, az alapítvány által megnevezett intézmény esetében kimondta a szegregáció tényét. Egyelőre mégsem örülhetnek annyira az alapítvány munkatársai és támogatói, az EMMI ugyanis fellebbez. A minisztérium egyúttal hangsúlyozza, hogy „a jelenlegi kormány az ingyenes étkeztetéssel és tankönyvekkel, kézzel fogható segítséget nyújt a hátrányos helyzetű családoknak, megteremtve ezzel a lehetőséget, hogy minél több fiatal szerezzen érettségit, majd diplomát”.

Hódmezővásárhelyen működik a bontás

A fellebbezés egyrészt azért is érthetetlen az alapítvány számára, mert van olyan iskola, melyet szintén bíróság kötelez a felmenő rendszerű bezárásra: Kaposváron például az EMMI közreműködésével sikerült megakadályozni az új osztály indítását. Másrészt pedig 2016 májusa óta Magyarország ellen az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást folytat a roma gyerekek oktatási elkülönítése (szegregációja) miatt. És Magyarországon igenis van jó példája a deszegregációnak. „Például Hódmezővásárhelyen – mondja Mohácsi Erzsébet, a CFCF kuratóriumának tagja, volt elnöke, szociál- és óvodapedagógus. – Ott tíz évvel ezelőtt új körzeteket alakítottak ki, és két szegregált, egy tanyasi- és egy romaiskolát be is zártak. Akkor vezették be az integrációs normatívát. A hódmezővásárhelyi intézmények működését úgy hat évig követtük nyomon, addig egyértelműen sikeresnek bizonyult az akció. A tanárok továbbképzéseken vettek részt, a tapasztalatokról szakmai konferenciákat tartottak.”

Az első fokú bíróság nemrég hozott ítéletében minden, az alapítvány által megnevezett intézmény esetében (összesen 28 iskola) kimondta a szegregáció tényét. A bíróság kötelezte az EMMI-t, hogy szüntesse meg a szegregációt, és felmenő rendszerben tizenhárom iskolában ne indítson újabb első osztályt. „Ami még nagyon fontos, a bíróság utasította a minisztériumot, hogy három hónapon belül kezdjenek bele egy deszegregációs intézkedési terv elkészítésébe, és azt a honlapjukon hozzák nyilvánosságra, továbbá ellenőrizzék, hogy megvalósul-e a gyerekek integrált oktatása. Ötvenmillió forintot pedig arra kell költeniük, hogy civil szervezetek monitorozhassák a terveket” – mondja Mohácsi Erzsébet.

„Korábban a minisztérium is támogatóbb volt, viszont mostanra nem csak az integrációs normatívát szüntették meg, hanem még azért fizetnek, hogy az intézmények külön tartsák a roma gyerekeket. Hiszen egy szegregált iskola fenntartása mindig többe kerül. A társadalom sem nyitott az integrációra, egyik oldalról sem, a problémát pedig még inkább felerősíti az egyre nagyobb elvárás a tanulók felé. A szülők úgy érzik, hogy a kevésbé tehetséges gyerekek az övéiktől veszik el az időt, holott tudjuk, hogy a differenciálásnak megvannak a bevált módszerei, a tanulóknak pedig az a jó, ha olyan közösségekbe járnak, ahol sokféle gyerekkel találkoznak. Sajnos a jelenlegi rendszer személyi és tárgyi feltételei is csak nagyon kevés helyen biztosítják a megfelelő körülményeket az integrációhoz.”

A gyerekeknél még lehet változást elérni

A CFCF elnöke szerint az előítéletek mindkét (roma és nem roma) félben ott vannak, nehéz lenne igazságot tenni, mert szerinte mindnek van alapja. „Azt gondolom, a szülőkön már nehéz lenne változtatni, arról viszont meg vagyunk győződve, hogy a gyerekek hozzáállásán muszáj. Az elkülönítés pszichés hátrányokat okoz. Az a gyerek, aki az iskola végéig teljesen zárt, homogén közösségbe jár, miközben folyamatosan táplálják benne az előítéleteket, később nem fogja tudni tolerálni a másikat. Mindkét oldalra egyformán igaz, és a szakadék a két közösség között egyre mélyül. És szomorú, hogy visszatértünk a szocializmusba, ahol a roma gyerekeket kapásból a felzárkóztató osztályokba helyezték el. Ez egy elavult, káros gyakorlat, ami zsákutcákba vezet. A felzárkóztatás csak egy álcája a szegregációnak.”

A szegregált iskolákban egyrészt nagyon rosszak a körülmények, másrészt az oktatás színvonala is jóval elmarad egy átlagos iskoláétól. „Minden intézményt végigjárunk perindítás előtt. Sajnos sok helyen nagyon lehangoló volt a környezet, sőt alapvető higiéniai feltételek sem voltak adottak – teszi hozzá a pedagógus. – Volt olyan iskola, ahol képesítés nélküli emberek tanítottak, sőt, az egyik nyíregyházi intézményben az igazgatónak nem volt megfelelő, a munkaköréhez szükséges tanúsítványa. Ezekben az iskolákban sokszor azok a tanerők maradnak, akiket máshol már nem akarnak alkalmazni. Nem csoda, hogy az elvárások is egyre kisebbek a tanulókkal szemben. Az a tapasztalat, hogy az óvodában még a társaikhoz hasonló képességű roma gyerekek a felső tagozatba érve már óriási hátrányokkal küzdenek a velük egykorúakhoz képest. Volt egy miskolci iskola, ahol már hónapok óta nem volt matematika tanár, a gyerekek matekórán kint lógtak az udvaron. És gyakran előfordul, hogy a hiányzókat nem regisztrálják. Sokszor az egész nap csak arról szól, hogy tanár – diák éljék túl egymást.”

Előírás, hogy minden iskolának rendelkeznie kell deszegregációs tervvel, melynek része például az, hogy szükség esetén felülírják a beiskolázási körzeteket. „Úgy kell megrajzolni a körzeteket, hogy ne alakulhasson ki olyan helyzet, hogy a roma-lakta utcák egy iskolához tartoznak. Ehhez szükség van korrekt etnikai adatokra, melyeket önbevallás útján kellene begyűjteni. Lehet, hogy sérül a személyes adatok védelmének joga, viszont az egyenlő esélyekhez való jog érvényesüléséhez meg kell hozni ezt az áldozatot, mert a diszkrimináció sokkal súlyosabb probléma egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A bíróság ebben is a nekünk adott igazat.”