Vadászgépeket vezetett korábban a pilótanő, aki szétrobbant hajtóművel is letette a repülőt

Hősként ünneplik a túlélők annak a repülőgének a pilótáját, aki kényszerleszállást hajtott végre, miután az egyik motor felrobbant, és leszakadt egy darab a gép testéből.

Ahogy arról beszámoltunk, a Southwest Airlines New Yorkból Dallasba közlekedő járatán egy ablak betört, és a nyomáskülönbség majdnem kiszippantotta az egyik utast. Egy nő meghalt a balesetben, heten pedig megsérültek.

Ám sokkal rosszabb végkimenetele lehetett volna a szerencsétlenségnek, ha a kapitány nem kezeli jól a helyzetet. Tammie Jo Shults kilétét a légitársaság nem hozta nyilvánosságra, az utasok azonban megnevezték a pilótanőt.

ATC transcript from #Southwest1380: https://t.co/GgihUao39P

The crew, lead by Captain Tammie Jo Shults, one of the first F-18 female pilots in the US Navy, did an excellent job getting the aircraft safely on the ground. Sadly one passenger lost her life in the accident. pic.twitter.com/Q08QKl2E7h