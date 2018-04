Ördögszekerek temettek maguk alá egy amerikai kisvárost

Dél-Kaliforniában megszokott dolog, hogy az úton néha átfúj a szél egy-egy kiszáradt bokrot, azaz ördögszekeret. Viszont amit az elmúlt napokban a csendes kisváros, Victorville lakói átéltek, arra korábban nem volt példa.

In the Southern California's high desert, people are calling 911 for help because of an invasion of tumbleweeds. Read the story: https://t.co/LafXGcRPoz pic.twitter.com/X1KSj0VYdn