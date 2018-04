Hangtalanul járőröznek új villanyautóikon a rendőrök

Pár hete beszámoltunk arról, hogy szolgálatba állította a magyar rendőrség az eddigi legcukibb rendőrautóját, a rendőrségi egyenruhába bújtatott Nissan Leaf Zsámbékon és a környékbeli településeken teljesít szolgálatot.

Nyilván nem ennek a hatására, de Japán is hasonló lépésre szánta el magát: 22 darab új generációs Nissan Leaf-et állítottak a rendőrség szolgálatába. Az egyedi festéssel és kék villogóval ellátott elektromos járőrautók belsejét is átalakították úgy, hogy azok jobban megfeleljenek a rendőrségi használatnak.

A második generációs Leaf-ek már 40kWh kapacitású akkumulátorokkal szereltek, 150 lóerő leadására képes, 320 Nm nyomatékú villanymotorok hajtják maximum 144 km/h-s végsebességgel. Egy feltöltéssel már akár 378 kilométert is megtehetnek, villámtöltővel pedig a teljesen lemerült telepek 40 perc alatt 80 százalékosra tölthetők.