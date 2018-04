Kiengedik Gyárfás Tamást, de házi őrizetbe kerülhet

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsított által bejelentett panaszokat elbírálta, és döntött a kényszerintézkedés indítványozása kérdésében – közölte az ügyészség. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Gyárfás Tamást a napokban felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették. A Magyar Úszószövetség volt elnökét Fenyő János meggyilkolásával hozták kapcsolatba.

Gyárfás a gyanúsítás, valamint a bűnügyi őrizet elrendelése ellen is panaszt jelentett be, a Főügyészség azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy a gyanú megalapozott, így a gyanúsítotti kihallgatás és az őrizetbe vétel is törvényes és megalapozott volt, ezeket a panaszokat tehát elutasították.

Ezenfelül a Főügyészség a rendelkezésre álló adatok alapján azt is megállapította, hogy a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése szükséges és indokolt Gyárfás esetében. A legsúlyosabb kényszerintézkedés, nevezetesen az előzetes letartóztatás helyett azonban a főügyészség a gyanúsított házi őrizetének elrendelésére tesz indítványt, nyomkövető technikai eszköz alkalmazása mellett – írják.

Az ügyészség azért döntött így, mert szerintük tekintettel „a gyanúsított személyi körülményeire, eddigi életvezetésére, valamint arra is, hogy a nyomozó hatósággal együttműködő magatartást tanúsított, az előzetes letartóztatással elérni kívánt célok ezzel az enyhébb kényszerintézkedéssel is biztosíthatók”.

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája a kényszerintézkedés elrendelésének kérdésében a holnapi napon hoz döntést.

Mivel az ügyészség nem előzetes letartóztatásra, hanem a gyanúsított házi őrizetének elrendelésére tesz indítványt, a büntetőeljárási szabályok alapján a gyanúsított őrizetét meg kell szüntetni. Vagyis Gyárfás hazamehet, de a pénteki bírósági ülésen, amelyen majd a házi őrizetéről döntenek, kötelező lesz megjelennie.