Lehet, hogy elengedi a kamara az 5000 forintos tartozásokat

Elengedheti a kamara azok tartozását, akik elmulasztották befizetni az évi 5000 forintos kötelező kamarai regisztrációs díjat – írja a 24.hu. Erre Csoltó Gábor, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) új elnöke utalt az mfor.hu-nak adott nyilatkozatában a tisztújító küldöttgyűlés után. Csoltó azt mondta: az évi 5000 forint nem akkora tétel, ami miatt ne jöhetne szóba akár a tartozások elengedése, vagy valamilyen kedvezmény nyújtása.

A BKIK elnöke ugyanakkor azt is elárulta, hogy egyelőre a “probléma beazonosításáról” van szó, nem egy kiforrott javaslatról. A BKIK eddig a NAV-on keresztül hajtotta be a be nem fizetett összegeket

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) hivatalos Facebook-oldalán reagált Csoltó bejelentésére.

Itt az alkalom, hogy a kormány javaslatot tegyen ennek az ötezres sarcnak az eltörlésére, mert – a vasárnapi boltzárhoz hasonlóan – az eltelt idő alatt nem sikerült elnyerniük a vállalkozások egyetértését a témában

– írták a bejegyzésben. Szerintük a beszedési rendszer “suta és eredménytelen, a nyilvántartási adatok nem egyeznek a nyilvános cégadatokkal se,” ezért van szükség a változtatásra. “Már látszanak az első elévülések, amik mutatják a kamarai hozzájárulás igazságtalanságot teremtő hézagjait” – tették még hozzá.