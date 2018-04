Hogyan taníthat évtizedekig egy tanár, aki gyerekeket molesztál?

A negyvenhét éves történelemtanár konkrétan egy szexuális ragadozó, aki általános iskolás kislányokat vett célba. Ennél gusztustalanabbat elképzelni sem nagyon tudok. Több mint száz sms-t küldött a diáklányoknak, szexre buzdító szövegekkel. Visszaélt a gyerekek és a szülők bizalmával, nagyon remélem, hogy börtönben végzi.

Egy másik iskolában az igazgatóhelyettes zaklatta a fiúkat egy hamis Facebook-profil alól, amit direkt erre a célra hozott létre. Meztelen képeket követelt tőlük, megalázta és fenyegette a gyerekeket. Igaz, ez már egy gimnáziumban történt, de az áldozatok kiskorúak voltak. Végül a diákok kiderítették, ki áll a profil mögött, és feljelentették a tanárt. Ők már voltak annyira talpraesettek, hogy összefogtak és kiálltak a tanár ellen.

Szintén tizenhárom éves lányt vadászott magának az az általános iskolai tanár, aki történelem mellett ráadásul még erkölcstant is oktatott az iskolában. Erkölcstant! Elcsábította az egyik hetedikes tanítványát, és rendszeres szexuális kapcsolatot létesített vele. A lány édesanyja tett végül feljelentést, miután megtalálta a lánya telefonján a pornográf felvételeket, amiket a tanár kérésére csinált a gyerek az aktusokról.

Az ember gyomra forog.

Olyan sok hasonló hírt fel lehetne sorolni ebben a témában, hogy anyaként az őszinte rémület szorítja össze a torkomat. Ránézek a tizenhárom éves lányomra és azt látom, hogy még gyerek. Tudja persze, hogyan lesznek a kisbabák, tudja, hogy mi az a szex, de még nagyon messze áll tőle az, hogy gyakorolni is akarná. Egy hetedikes általános iskolás lány még nincs azon a fejlettségi szinten, hogy tudna mit kezdeni szexuális üzenetekkel és ragadozó tanárokkal. Amikor mégis szembesülnie kell velük, akkor valószínűleg fogalma sincs, hogyan kellene reagálnia, összetűzésbe kerül önmagával, hiszen a tanár felsőbb hatalom, akinek muszáj engedelmeskedni az iskolában, de közben érzi, hogy helytelen, amit csinál.

Egy életre károkat okozhat egy gyereknek, ha túl korán, felkészületlenül érik szexuális hatások. Szülőként pedig nagyon oda kell figyelnünk, hogy már az első jeleket felismerjük, mert a gyerek a legtöbb esetben nem tud kiállni magáért. Nem tudja még, hogyan kell nemet mondani, ismeretlen terület számára a szex és jó eséllyel saját magát okolja a történtekért.

A szexuális visszaélés tünetei gyermekeknél: Szakadt, váladékos, véres fehérnemű; húgyúti fertőzések, nemi betegségek; hirtelen súlyváltozás; túlfűtött szexuális viselkedés; álmatlanság, rémálmok, nyugtalanság, depresszió; pszichoszomatikus tünetek, fejfájás, hasfájás; öncsonkítás, önbántalmazás. Forrás

Régen is voltak ilyen tanárok, nem újkeletű dolog ez, csak most már el is jut mindenkihez a hírük. Gyerekkoromban, a kilencvenes évek elején a saját általános iskolámban is kiderült a technikatanárról – aki egyébként a legszigorúbb és legkegyetlenebb tanár volt, folyton vonalzóval ütött minket –, hogy kisfiúkkal keresi a kapcsolatot. Az egyik nyolcadikos fiú jelentette akkor fel, el is távolították a tanárt az iskolából. De előtte húsz évig tudott úgy tanítani, hogy közben molesztálta a gyerekeket.

Hogy lehet az, hogy a többi tanár nem veszi észre, ha megbújik köztük egy szexuális ragadozó?

El nem tudom képzelni, hogyan alakulhat ki az a helyzet, hogy egy ilyen ember sikeresen el tudja rejteni énjének ezt a részét a többi felnőtt elől. Nem látják, milyen szemmel néz a lányokra, fiúkra? Létezik, hogy évtizedekig együtt dolgoznak vele, és még csak sejtésük sincs róla, hogy visszaél a hatalmával?

„A legnagyobb veszélyt a tájékozatlanság jelenti, ezért a legjobb megelőzés, ha már a legkisebbeknek is beszélünk arról, hogy vannak olyan testrészeik, amelyekhez csak ők nyúlhatnak, mert a testüknek is vannak határai. Az egészen kicsiket is ki lehet okosítani erre, és arra is, hogy ha bármilyen furcsaságot tapasztalnak, akkor szóljanak, mert különbség van jó és rossz érintés között.” Forrás

Azt megértem, hogy az áldozatok hallgatnak, hiszen kicsi gyerekek, azt sem tudják, mi történik velük, csak a szégyenérzet marad nekik. Jó gyerek módjára el lehet velük hitetni, hogy bennük van a hiba, velük van a baj, ezért nem szólnak senkinek. Egy tizenhárom éves gyereket nagyon könnyű manipulálni és hallgatásra bírni. De a felnőttekkel mi van ezekben a történetekben? A pedofil tanárok környezetében tényleg nincs senki, aki kiszúrná a hajlamaikat?

Hogyan tudnak egyáltalán végezni az ilyen pedagógusok a főiskolán? Itt lenne az ideje, hogy komoly pszichológiai teszt alapján vegyék fel már oda a tanárnak készülő embereket, ami esetleg kiszűrné nemcsak a pedofil hajlamúakat, de a szadistákat, a pszichopatákat, szociopatákat és mindazokat, akik ártanak a gyerekeinknek. Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy hatással van társadalom jövőjére az, ahogy a gyerekeinkkel bánik, ahogy tanítja őket, ahogy viselkedik velük egy-egy tanár. És ahogy NEM bántja a gyerekeket, hanem mondjuk megvédi őket például pont az ilyen emberektől.