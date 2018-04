Meghalt Barbara Bush

Kedden houstoni otthonában 92 esztendős korában elhunyt Barbara Bush volt amerikai first lady. A Bush család már hétfőn közleményben tudatta, hogy Barbara Bush többszöri és hosszas kórházi ápolás után visszautasította a további orvosi kezeléseket és csupán palliatív ápolásban részesítik. Krónikus légúti betegségben (COPD), Graves-kórban, valamint szívelégtelenségben szenvedett.

Az amerikai történelemben ő volt a második asszony, akinek a férje, George H.W. Bush és a fia, George W. Bush is az Egyesült Államok elnöke volt. Rajta kívül egy olyan first lady szerepel az Egyesült Államok történetében, akinek mind férje, mind fia elnökként szolgált: Abigail Adams, aki John Adams – a második amerikai elnök – felesége és John Quincy Adams – a hatodik elnök – anyja volt.

Hosszú évtizedekig tartó házasságban mindig férje mellett álló Barbara Bush köztiszteletnek és közszeretetnek örvendett szerte az Egyesült Államokban, és ez annak is köszönhető, hogy több jótékonysági szervezet munkájában részt vett, és alapítványt hozott létre a gyermekek olvasási készségének fejlesztésére, az olvasás megszerettetésére. Az alapítvány 2014-ig több mint 1500, az olvasás népszerűsítésével foglalkozó programot indított szerte az Egyesült Államokban.

– írta 1994-ben megjelent memoárjában.

At the end of your life, you will never regret not having passed one more test, not winning one more verdict or not closing one more deal. You will regret time not spent with a husband, a friend, a child, or a parent.#BarbaraBush #Rip pic.twitter.com/oGVHtBiS6m

— ashley (@mybeautifulecho) 2018. április 18.