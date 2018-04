Börtönbe megy a férfiverő brit nő, aki brutálisan bántalmazta a barátját

Ha 10 nappal később figyelnek fel rá a szomszédok, meghalt volna – ezt állítja egy 22 éves brit férfi, Alex Skeel, akit lelkileg és fizikailag is súlyosan bántalmazott a barátnője. Skeelt többször megverte, megszúrta, megégette a fiatal nő, emellett a családjától is elszigetelte, és kapcsolatuk végén enni sem hagyta őt. A kínzásoknak végül a rendőrség vetett véget, miután a szomszédok jelentették a dolgot. A fiatal férfi most arra buzdítja az embereket, hogy ők is szólaljanak fel, ha bántalmazzák őket.

Skeel 16 évesen ismerkedett meg Jordan Worthszel, akivel nem sokkal később össze is jöttek. Az idill azonban nem tartott sokáig: a nő hosszú éveken keresztül lelki terror alatt tartotta, kapcsolatuk utolsó kilenc hónapjában pedig brutálisan bántalmazta őt – írja az Independent.

A bíróságon elképesztő részletek derültek ki a bántalmazásról. Egy alkalommal a nő például azt hazudta Skeelnek, hogy az édesanyja üzenetet hagyott neki, miszerint meghalt a nagyapja. Skeelt teljesen megrázta a hír, két órán keresztül sírt, mire Worth elárulta neki, hogy hazudott, de ekkor is csak megalázta őt. Egy másik alkalommal Skeel arra ébredt, hogy a barátnője fejbe vágta egy sörösüveggel, majd egy kalapáccsal kezdte kergetni a lakásban. A nő a szerszámmal az arcán és a kezén is megütötte őt. Kapcsolatuk végén ráadásul a telefonját is elvette és összetörte, hogy a férfi ne tudjon kapcsolatba lépni a családjával és a barátaival.

Végül egy szomszéd riasztotta a rendőrséget, miután kiáltásokat hallott kiszűrődni a pár otthonából. Skeelt mentők szállították kórházba: a kezei és a lábai is össze voltak égve, mivel Worth szándékosan leforrázta őt. Ennek ellenére Skeel hamarosan hazament, és nem árult el semmit a hatóságoknak a bántalmazásról.

Az egyik rendőr szerencsére addig erősködött nála, míg Skeel végül be merte vallani, mi is történt vele valójában. A férfi azt mondja, a rendőröknek köszönheti az életét. Ezt alátámasztja, hogy az orvosok szerint a férfi kis híján belehalt a sérüléseibe, a bántalmazások miatt pedig 63 kilogrammról 44 kilogrammra fogyott.

Jordan Worth 7 és fél év börtönbüntetést kapott a bántalmazások miatt, miután bűnösnek vallotta magát a bíróságon. A brit sajtó szerint ez az első alkalom az Egyesült Királyságban, hogy egy nőt ítélnek börtönbüntetésre családon belüli erőszak miatt.