Pulitzer-díjat ért a Weinsten-sztori

Pulitzer-díjat kaptak a The New York Times és a The New Yorker lapok újságírói a Weinstein-sztoriért, amelyben leleplezték Harvey Weinstein, hollywoodi producer szexuális visszaéléseit, és ezzel mozgalmat indítottak el.

A The New York Times című napilap két munkatársa, Jodi Kantor és Megan Twohey a The New Yorker magazin munkatársával, Ronan Farrow-val megosztva kapta a díjat az indoklás szerint a közjó szolgálatáért. Oknyomozó riportjaikban feltárták a Hollywood egyik legbefolyásosabb producerét érintő vádakat, amelyeket Weinstein eleinte tagadott, később azonban részben elismert.

A riportsorozat nyomán egymás után derült fény korábban elhallgatott szexuális zaklatási botrányokra, és nemcsak Hollywoodban, hanem például a Szilícium-völgyben, az amerikai gazdasági és művészeti élet sok területén, és politikusok körében. A riportoknak köszönhetően MeToo néven mozgalom is indult a szexuális zaklatások ellen, először az Egyesült Államokban, majd más országokban.

A The New York Times munkáját másik Pulitzer-díjjal is elismerték, ezt a díjat vetélytársával, a The Washington Posttal közösen nyerte el a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló különleges bizottság és annak vezetője, Robert Mueller munkájáról szóló riportokért.

Az újságírás összesen 14 kategóriájában osztottak ki díjat, köztük például az alabamai John Archibaldot a déli szövetségi állam korrupt politikusairól írt kommentárjáért, Andie Dominickot, a The Des Moines Register című lap munkatársát a vezércikkéért, amelyben arról írt, hogyan érinti az iowai szegényeket az éppen őket segíteni hivatott Medicaid egészségügyi program privatizálása. A sajtófotó kategóriában díjat kapott a The Dail Progress című, Charlottesville-i lap fotósa, Ryan Kelly, aki a tavaly nyáron kirobbant zavargásokat örökítette meg drámai fotókon.

Pulitzer-díjat kaptak az irodalmi és a zenei élet alkotói is, a zenei Pulitzert az idén Kendrick Lamar rappernek ítélték.