A Pesti Srácok szerint Gyárfás Tamást gyanúsítják a Fenyő-gyilkossággal

„Fenyő János médiacézár megöletésével gyanúsítja a Magyar Úszó Szövetség egykori elnökét, a Nap TV korábbi tulajdonosát, Gyárfás Tamást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI)” – írja a Pesti Srácok. Azt írják, információikat az ORFK Kommunikációs Osztálya is megerősítette.

A lap szerint a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alelnöki pozícióját is betöltő Gyárfást a mai napon állították elő a rendőrök, kihallgatása jelenleg is folyamatban van. Azt írják, a gyanú szerint Gyárfás „több mint húsz évvel ezelőtt megbízást adott a magyar olajmaffia rettegett vezérének, Portik Tamásnak, hogy likvidálja legnagyobb üzleti ellenfelét, Fenyő Jánost”.

A napokban mi is megírtuk, hogy Portik Tamást márciusban ismét elővették az ügyben. A Pesti Srácok azt írja, az ő közvetlen parancsára lőtte agyon Fenyőt az ügyben már elítélt szlovák bérgyilkos, Jozef Rohác. A lap szerint sziklaszilárd bizonyítékok, többek között egy 14 évvel ezelőtti hangfelvétel is a rendőrség birtokába került, amelyen Portik és Gyárfás beszélgetése hallható.

Fenyő Jánost 20 évvel ezelőtt, 1998. február 11-én lőtték agyon Budapesten, a II. kerületi Margit körút és a Margit utca sarkán. Az ügyben, amelyet a bíróságon az Aranykéz utcai robbantással együtt tárgyaltak, tavaly tavasszal született jogerős ítélet, amikor a szlovák Jozef Rohácot életfogytiglani, Portik Tamást pedig harmadrendű vádlottként, felbujtóként 13 évi börtönre ítélték.

Frissítés:

A Pesti Srácok értesüléseit időközben a rendőrség is megerősítette egy hivatalos közleményben. Azt írják, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2017. október 31. óta folytatja a nyomozást a Fenyő-gyilkosság ügyében, 2018. április 17-én kedden pedig “a kora délutáni órákban Budapesten elfogták, majd előállították a 69 éves Gy. Tamás budapesti lakost, akinek gyanúsítotti kihallgatása jelenleg is folyamatban van.” Emellett azt is megerősítették, hogy Portik Tamáshoz hasonlóan őt is emberölésre való felbujtással gyanúsítják.